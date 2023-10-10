Свободно программируемые модульные контроллеры для автоматизации инженерных систем зданий
Свободно программируемые модульные контроллеры для автоматизации инженерных систем зданий, со встроенными входами/выходами и модулями расширения, портами Ethernet и RS-485, поддержкой протоколов BACnet и Modbus
Передача данных по BACnet — самому современному протоколу для систем зданий
Возможность построения частной выделенной Ethernet сети автоматизации при использовании модели контроллера E
Два или три порта RS-485 с поддержкой BACnet MS/TP и Modbus RTU для подключения периферийных устройств, таких как комбинированные датчики, комнатные термостаты, панели ЧМИ, преобразователи частоты
Свободное программирование позволяет создавать необходимые алгоритмы для различных конфигураций установок
Автоматизация приточно-вытяжных вентиляционных установок, тепловых пунктов, зонального распределения в системах ОВКВ, с выводом на локальные панели ЧМИ и на систему диспетчеризации.
19.12.2022 г.
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