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Программируемые модульные BACnet контроллеры автоматизации зданий

Свободно программируемые модульные контроллеры для автоматизации инженерных систем зданий

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Описание

Свободно программируемые модульные контроллеры для автоматизации инженерных систем зданий, со встроенными входами/выходами и модулями расширения, портами Ethernet и RS-485, поддержкой протоколов BACnet и Modbus

Преимущества

Передача данных по BACnet — самому современному протоколу для систем зданий

Возможность построения частной выделенной Ethernet сети автоматизации при использовании модели контроллера E

Два или три порта RS-485 с поддержкой BACnet MS/TP и Modbus RTU для подключения периферийных устройств, таких как комбинированные датчики, комнатные термостаты, панели ЧМИ, преобразователи частоты

Свободное программирование позволяет создавать необходимые алгоритмы для различных конфигураций установок

Применение

Автоматизация приточно-вытяжных вентиляционных установок, тепловых пунктов, зонального распределения в системах ОВКВ, с выводом на локальные панели ЧМИ и на систему диспетчеризации.
 

Обучение
Бесплатный курс по проектированию контроллеров SystemeHD на платформе Learning 4U
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AUT100 – семинар по программированию контроллеров SystemeHD в Центре Обучения Systeme Electric
Скачать Каталог семинаров (pdf)
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Видео
Документы
Каталог SystemeHD

19.12.2022 г.

SystemeHD Руководство

pdf

CAD файлы SystemeHD в формате DWG

zip

Сертификат EAC серии SystemeHD

pdf

STEP модели HD0904 HM0004 HM0008 HM0704 HM0800

stp

STEP модели HD1407 HM1405

stp

Руководство SystemeHD: артикулы HM0004, HM0008, HM0704, HM0800

pdf

Руководство SystemeHD: артикул HM1405

pdf

Руководство SystemeHD: артикулы HD1407, HD1407E, HD1407S

pdf

Руководство SystemeHD: артикул HD0904

pdf

Программное обеспечение
Библиотека SEHVAC 1.0 для SystemeHD

zip