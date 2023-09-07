SystemeLine B – магистральный и распределительный шинопровод большой мощности от 400А до 6300А.
Шинопровод SystemeLine B предназначен для передачи и распределения электроэнергии от 400А до 6300А. Он собирается из готовых секций заводского изготовления и может быть адаптирован к линии любой конфигурации.
Биметаллические контактные соединения исключают образование оксидной пленки в период эксплуатации и уменьшают нагрев
Полностью закрытая конструкция повышает уровень защиты шин и снижает скопление пыли в пазах шин, препятствует скоплению воды на секции шинопровода
Материал проводников — алюминий или медь
Каждая шина окружена двумя слоями изоляции, четыре слоя между фазами
Класс теплостойкости В, 130 °C, оптимальные диэлектрические свойства
Необходимый момент затяжки болтовых соединений обеспечивается болтами со срывной головкой
Подпружиненные контактные зажимы в местах соединения отводных блоков
Шинопровод SystemeLine B предназначен для передачи и распределения электроэнергии большой мощности в промышленных, коммерческих и общественных зданиях.