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Шинопровод SystemeLine B

SystemeLine B – магистральный и распределительный шинопровод большой мощности от 400А до 6300А.

ОписаниеПреимуществаПрименениеГалереяДокументы
Описание

Шинопровод SystemeLine B предназначен для передачи и распределения электроэнергии от 400А до 6300А. Он собирается из готовых секций заводского изготовления и может быть адаптирован к линии любой конфигурации.

Преимущества
Компактное решение ваших задач

Биметаллические контактные соединения исключают образование оксидной пленки в период эксплуатации и уменьшают нагрев

Полностью закрытая конструкция повышает уровень защиты шин и снижает скопление пыли в пазах шин, препятствует скоплению воды на секции шинопровода

Материал проводников — алюминий или медь

Изоляция Mylar® компании Dupont

Каждая шина окружена двумя слоями изоляции, четыре слоя между фазами

Класс теплостойкости В, 130 °C, оптимальные диэлектрические свойства

Необходимый момент затяжки болтовых соединений обеспечивается болтами со срывной головкой

Подпружиненные контактные зажимы в местах соединения отводных блоков

Применение

Шинопровод SystemeLine B предназначен для передачи и распределения электроэнергии большой мощности в промышленных, коммерческих и общественных зданиях.

Документы
Каталог SystemeLine B

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