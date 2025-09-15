ЖК «Варшавская Life», PIONEER, г. Москва

Комплексное решение для стабильного энергоснабжения

Новый жилой комплекс бизнес-класса в Москве

Построен комплекс разновысотных зданий – 10 башен до 28 этажей и 5 малоэтажных кварталов.

Новая очередь строительства состоит из квартала от 9 до 25 этажей с закрытым двором и отдельно стоящего 9-этажного корпуса, объединенных подземным паркингом.

Наша продукция в проекте

Автоматические выключатели в литом корпусе ВА-300

Выключатели-разъединители ВР-101

Контакторы КМ-103 и аксессуары

Устройства управления и сигнализации

Измерительное оборудование

Модульное оборудование, в том числе автоматические выключатели с доп. аксессуарами, АВДТ, ВДТ, выключатели нагрузки

