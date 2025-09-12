Новый корпус Третьяковской галереи

Комплексные решения «Систэм Электрик» обладают высоким уровнем отказоустойчивости, скорости обработки, передачи и хранения данных, а также выполнены в соответствии со всеми требованиями кибербезопасности

При подготовке проекта автоматизации и диспетчеризации инженерных систем здания Systeme Electric разработала рабочую документацию с последующей поставкой шкафов управления, систем пожарной сигнализации, шеф-монтажом и пуско-наладочными работами.