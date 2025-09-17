Иркутская нефтяная компания

Иркутский завод полимеров – первый в Восточной Сибири завод по выпуску полимеров из этана, который будет обеспечен собственным сырьем.

  • Проект реализует Иркутская нефтяная компания
  • Более 1600 новых рабочих мест

Наша продукция в проекте

Более 100 ячеек КРУ с воздушной изоляцией (производство СЭЗЭМ), оснащенных терминалами БМРЗ-150 (производство НТЦ «Механотроника»)

Более 20 систем термомониторинга, интегрированные с оборудованием низкого и среднего напряжения Systeme Electric

НКУ для распределения электроэнергии, обеспечивающее высокий уровень безопасности на крупных объектах промышленности

Воздушные автоматические выключатели

Автоматические выключатели в литом корпусе

Преобразователи частоты

Модульные трехфазные источники бесперебойного питания

