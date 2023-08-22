Силовой щит высокого уровня безопасности для распределения электроэнергии на токи до 6300А и управления электродвигателями
Описание

SystemeGear – модульный низковольтный щит, предназначенный для распределения электроэнергии и управления электродвигателями на крупных объектах промышленности и критической инфраструктуры. Обладает характеристиками, обеспечивающими высокий уровень безопасности и большую гибкость применения. Многофункциональная конструкция щита облегчает установку на объекте, эксплуатацию и техническое обслуживание, обеспечивает соблюдение строгих требований по продолжительности и бесперебойности работы.

SystemeGear предлагает широкий диапазон размеров, типов присоединения, способов установки, эксплуатационных показателей, возможных комбинаций и проведения модификации.

Низковольтный распределительный шкаф SystemeGear

Преимущества

Соответствие ГОСТ IEC 61439

Возможность модификации и изменения конфигурации под напряжением

Антикоррозионное исполнение

Возможность размещения устройств для распределения электроэнергии и управления электродвигателями в одной колонне

Защита оператора и оборудования от внутренней дуги по ГОСТ IEC/TR 61 641

Применение выкатных блоков с возможностью реализации быстрой замены оборудования, электрические и механические блокировки отсеков

Уникальные подпружиненные коннектора для выкатных блоков позволяют осуществлять подключение фидеров без отключения общего питания в колонне и без перфорации вертикальных шин

Типовые колонны для построения решений с секционированием до 4b на токи до 6300 А

Особая конструкция горизонтальных шин позволяет реализовать ввод внешних кабелей как сверху, так и снизу колонны одновременно

Стандартные области применения:
Крупные промышленные объекты
Объекты критической инфраструктуры
Крупные объекты инфраструктуры и предприятия сферы услуг
Морские суда и платформы
Документы
Каталог SystemeGear июнь 2023
Высоконадежные низковольтные комплектные устройства SystemeGear
ЕАЭС RU С-RU.МЕ68.В.00771_24
Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
