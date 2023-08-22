SystemeGear – модульный низковольтный щит, предназначенный для распределения электроэнергии и управления электродвигателями на крупных объектах промышленности и критической инфраструктуры. Обладает характеристиками, обеспечивающими высокий уровень безопасности и большую гибкость применения. Многофункциональная конструкция щита облегчает установку на объекте, эксплуатацию и техническое обслуживание, обеспечивает соблюдение строгих требований по продолжительности и бесперебойности работы.
SystemeGear предлагает широкий диапазон размеров, типов присоединения, способов установки, эксплуатационных показателей, возможных комбинаций и проведения модификации.
Низковольтный распределительный шкаф SystemeGear
Соответствие ГОСТ IEC 61439
Возможность модификации и изменения конфигурации под напряжением
Антикоррозионное исполнение
Возможность размещения устройств для распределения электроэнергии и управления электродвигателями в одной колонне
Защита оператора и оборудования от внутренней дуги по ГОСТ IEC/TR 61 641
Применение выкатных блоков с возможностью реализации быстрой замены оборудования, электрические и механические блокировки отсеков
Уникальные подпружиненные коннектора для выкатных блоков позволяют осуществлять подключение фидеров без отключения общего питания в колонне и без перфорации вертикальных шин
Типовые колонны для построения решений с секционированием до 4b на токи до 6300 А
Особая конструкция горизонтальных шин позволяет реализовать ввод внешних кабелей как сверху, так и снизу колонны одновременно