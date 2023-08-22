SystemeGear – модульный низковольтный щит, предназначенный для распределения электроэнергии и управления электродвигателями на крупных объектах промышленности и критической инфраструктуры. Обладает характеристиками, обеспечивающими высокий уровень безопасности и большую гибкость применения. Многофункциональная конструкция щита облегчает установку на объекте, эксплуатацию и техническое обслуживание, обеспечивает соблюдение строгих требований по продолжительности и бесперебойности работы.

SystemeGear предлагает широкий диапазон размеров, типов присоединения, способов установки, эксплуатационных показателей, возможных комбинаций и проведения модификации.

Низковольтный распределительный шкаф SystemeGear