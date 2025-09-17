Музейный комплекс, г. Верхняя Пышма

Один из самых больших музеев истории и техники в мире

  • Более 15 000 экспонатов
  • Модернизация систем вентиляции, отопления и холодоснабжения комплекса зданий общей площадью более 13 000 м2

Наша продукция в проекте

Systeme Platform
  • ПО уровня SCADA для диспетчеризации всего музейного комплекса (включено в Реестр отечественного ПО Минцифры России)
  • Импортозамещение Siemens Desigo Insight
  • Высокофункциональное и кибербезопасное решение для модернизации имеющейся инфраструктуры и обеспечения ввода новой
Контроллеры для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования

Панели оператора

Моноблочные устройства управления и сигнализации

Преобразователи частоты

Фильтры
