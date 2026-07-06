Новый стандарт IEC 60947-10 на полупроводниковые автоматические выключатели

Сергей Птушко Эксперт по стандартизации

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Когда «механики» уже недостаточно

Разбираемся, зачем нужен IEC 60947-10 на полупроводниковые автоматические выключатели.

На протяжении длительного времени электромеханические автоматические выключатели оставались безальтернативным решением для защиты низковольтных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания. Нормативной основой для них служил и продолжает служить стандарт IEC 60947-2, последняя редакция которого вышла в сентябре 2024 года. Однако развитие силовой полупроводниковой электроники и массовый переход промышленной и IT-инфраструктуры на питание от постоянного тока потребовали принципиально иного подхода как в инженерном, так и в нормативном плане.

Ответом на этот вызов стало введение в действие стандарта IEC 60947-10 — первого в истории международного нормативного документа, целиком посвящённого полупроводниковым автоматическим выключателям. Появление стандарта расширяет серию IEC 60947, а также фиксирует технологический сдвиг, который уже произошёл в отрасли, создавая единое правовое поле для нового класса защитных устройств.

Предпосылки появления «полупроводникового» стандарта

«Классический» автоматический выключатель, изготовленный в соответствии с IEC 60947-2 размыкает цепь при помощи системы «подвижный-неподвижный контакт». При этом неизбежно возникает электрическая дуга, которую необходимо гасить с помощью специальных дугогасительных камер. Весь процесс от срабатывания расцепителя до полного прекращения тока занимает миллисекунды. Для большинства традиционных сетей переменного тока такая скорость вполне приемлема.

Однако современные электроустановки требуют более быстрого срабатывания на таких объектах как:

Дата-центры , использующие источники питания постоянного тока напряжением 400 В и выше, где отсутствие естественного перехода тока через ноль существенно затрудняет дугогашение.

, использующие источники питания постоянного тока напряжением 400 В и выше, где отсутствие естественного перехода тока через ноль существенно затрудняет дугогашение. Сети постоянного тока промышленного назначения напряжением 400–800 В, применяющиеся в робототехнике, приводной технике и системах накопления энергии, где токи короткого замыкания нарастают стремительно, что опасно для чувствительной электроники.

напряжением 400–800 В, применяющиеся в робототехнике, приводной технике и системах накопления энергии, где токи короткого замыкания нарастают стремительно, что опасно для чувствительной электроники. Зарядная инфраструктура электротранспорта, оперирующая мощностями в сотни киловатт при напряжениях до 1 000 В постоянного тока и требующая защиты с минимальным временем реакции.

Во всех этих случаях классический электромеханический выключатель оказывается слишком медленным. Полупроводниковые ключи способны разорвать цепь за единицы микросекунд (в тысячи раз быстрее), не создавая при этом электрической дуги. Но до 2026 года для таких устройств не существовало ни определений, ни классификации, ни единой методики испытаний. Именно этот пробел и призван заполнить новый стандарт IEC 60947-10.

Область применения и структура нового стандарта

Стандарт IEC 60947-10 распространяется на полупроводниковые автоматические выключатели с номинальным напряжением до 1 000 В переменного тока или до 1 500 В постоянного тока, предназначенные для установки и обслуживания квалифицированным или обученным персоналом.

Документ устанавливает:

характеристики полупроводниковых автоматических выключателей;

требования к работе и поведению в нормальных условиях эксплуатации;

требования к работе и поведению при перегрузке и коротком замыкании;

требования диэлектрической прочности;

требования к электромагнитной совместимости;

методы испытаний;

правила маркировки и оформления сопроводительной документации.

По вопросам кибербезопасности стандарт ссылается на IEC TS 63208, что отражает современную практику интеграции защитных устройств в цифровые промышленные сети.

Классификация устройств

Одно из нововведений IEC 60947-10 — формальное определение и классификация двух архитектур полупроводниковых выключателей:

SCCB — Semiconductor Circuit-Breaker (полупроводниковый автоматический выключатель)

Устройство, в котором полупроводниковые силовые ключи обеспечивают коммутацию тока, а механический разъединитель, включённый последовательно, обеспечивает разрыв цепи и гальваническую изоляцию для безопасного обслуживания. При этом полупроводниковый элемент обеспечивает предельно малое время отключения — менее 5 микросекунд при резистивной нагрузке.

SCHCB — Semiconductor Hybrid Circuit-Breaker (полупроводниковый гибридный автоматический выключатель)

В этой архитектуре полупроводниковый ключ работает совместно с байпасным контактом, включённым параллельно. В нормальном режиме ток протекает через механический байпасный контакт, что снижает потери электроэнергии. При возникновении аварийной ситуации ток переключается на полупроводниковый ключ, который производит отключение. Механический разъединитель по-прежнему присутствует для обеспечения гальванической изоляции. Время отключения таких устройств составляет менее 1 миллисекунды.

Такое разделение позволяет инженеру-проектировщику в зависимости от технического задания осознанно выбирать между минимальными потерями в установившемся режиме (SCHCB) и минимальным временем срабатывания (SCCB).

Ключевые отличия нового стандарта от IEC 60947-2:2024

Несмотря на формальное родство внутри серии IEC 60947, новая десятая часть фундаментально отличается от второй части по следующим показателям:

Технология коммутации

IEC 60947-2 определяет требования к устройствам, в которых разрыв цепи осуществляется механическими контактами. Возникающая при этом электрическая дуга гасится в дугогасительных камерах.

IEC 60947-10 описывает устройства, в которых разрыв цепи выполняется полупроводниковыми ключами — транзисторами или тиристорами. Электрическая дуга не возникает в принципе, а следовательно, не требуются дугогасительные камеры.

Быстродействие

Это, пожалуй, наиболее разительное отличие. Миниатюрные автоматические выключатели, изготовленные по IEC 60947-2 демонстрируют полное время отключения короткого замыкания порядка 10 миллисекунд.

Полупроводниковый выключатель типа SCCB по IEC 60947-10 способен полностью прервать ток за микросекунды — то есть в сотни раз быстрее. Даже гибридный SCHCB, у которого часть процесса связана с переключением между механическим и полупроводниковым элементом, укладывается в несколько миллисекунд.

Такая разница в быстродействии означает радикальное снижение энергии, пропускаемой в защищаемую цепь при коротком замыкании (let-through energy, I²t), что критически важно для защиты силовых полупроводниковых модулей, прецизионной электроники и т.д.

Электрическая дуга и износ

Электрическая дуга — неотъемлемый спутник работы механического выключателя. Она вызывает эрозию контактов, ограничивает коммутационный ресурс и создаёт риск возгорания в взрывоопасных средах.

Полупроводниковые выключатели, изготовленные по IEC 60947-10 коммутируют ток без появления дуги. Их ресурс определяется не износом контактов, а термической и электрической деградацией полупроводниковых кристаллов — совершенно иной физикой отказа.

Потери в установившемся режиме

Область, где механический выключатель традиционно сохраняет преимущество. Сопротивление замкнутых контактов — микроомы, потери ничтожны. У полупроводникового ключа в открытом состоянии потери на проводимость существенно выше, что влечёт за собой нагрев и необходимость в теплоотводе.

Именно этот компромисс и породил гибридную архитектуру SCHCB: в нормальном режиме ток течёт через механический байпас с минимальными потерями, а полупроводниковый ключ активируется только на время коммутации. Стандарт IEC 60947-10 учитывает оба варианта и устанавливает соответствующие требования к тепловым режимам.

Целевые применения нового стандарта

IEC 60947-2 остаётся универсальным стандартом для широчайшего спектра применений, от промышленных распределительных щитов до вводных устройств зданий.

IEC 60947-10 ориентирован, прежде всего, на применение в цепях постоянного тока: центрах обработки данных, промышленных DC-сетях (концепция «DC Industry»), системах накопления энергии, зарядной инфраструктуре электротранспорта и фотоэлектрических системах. Именно в этих областях преимущества «бездуговой» коммутации и микросекундного быстродействия проявляются наиболее ярко.

Опыт использования

IEC 60947-2:2024 — шестое издание стандарта, насчитывающего более 35 лет истории. Это зрелый, детально проработанный документ объёмом 565 страниц, прошедший множество циклов пересмотра. Его требования хорошо понятны рынку, а испытательные лаборатории обладают многолетним опытом их применения.

IEC 60947-10:2026 — первое издание. Это означает, что отрасль вступает в период адаптации: производителям предстоит привести свои устройства в соответствие с новыми требованиями, а испытательным центрам — освоить новые методики. Неизбежны и последующие корректировки самого стандарта по мере накопления практического опыта.

Сводная таблица различий:

Критерий IEC 60947-2:2024 IEC 60947-10:2026 Тип устройства Электромеханический автоматический выключатель Полупроводниковый (SCCB) и гибридный (SCHCB) выключатель Издание 6-е (зрелый стандарт) 1-е (новый стандарт) Технология разрыва цепи Механические контакты + дугогашение Полупроводниковые ключи (бездуговая коммутация) Время полного отключения КЗ Единицы–десятки миллисекунд 5 мкс (SCCB) — 1 мс (SCHCB) Электрическая дуга Присутствует Отсутствует Потери проводимости Минимальные Выше (SCCB) / минимальные с байпасом (SCHCB) Механический износ Определяет ресурс Практически отсутствует Номинальное напряжение До 1 000 В AC / 1 500 В DC До 1 000 В AC / 1 500 В DC Преимущественные применения Универсальные (AC и DC) DC-сети, дата-центры, накопители, зарядная инфраструктура Кибербезопасность Ссылка на IEC TS 63208 Ссылка на IEC TS 63208

Что это значит для отрасли

Появление IEC 60947-10 создаёт производителям электрооборудования легитимное рыночное пространство для полупроводниковых выключателей. До сих пор производители были вынуждены подтверждать соответствие своих электронных защитных устройств по стандартам, написанным для механических аппаратов, что порождало многочисленные формальные противоречия. Теперь отрасль получает адекватную нормативную базу: собственные определения, классификацию, требования и методы испытаний.

Инженер-проектировщик получает нормативно обоснованную альтернативу. При проектировании DC-системы он может выбирать между классическим выключателем по IEC 60947-2 и полупроводниковым по IEC 60947-10, опираясь на чёткие критерии: время отключения, потери электроэнергии, коммутационный ресурс, требования к обслуживанию.

Для испытательных лабораторий стандарт задаёт единые методики испытаний, что позволит объективно сравнивать устройства разных производителей и подтверждать соответствие по признанным международным процедурам.

Для эксплуатирующих организаций «бездуговая» коммутация и высокое быстродействие означают повышение безопасности и снижение расходов на обслуживание. В критически важных применениях — дата-центрах, медицинских объектах, непрерывных производствах — это может стать решающим аргументом в пользу перехода на новые технологии.

Взгляд в будущее

IEC 60947-10 — не является заменой IEC 60947-2, а скорее его технологическое дополнение. Электромеханические выключатели не исчезнут: их простота, дешевизна и многолетняя культура применения гарантируют им место в отрасли на десятилетия вперёд. Однако доля полупроводниковых решений будет расти. Прежде всего в сегменте постоянного тока, который, по прогнозам отраслевых аналитиков, к 2030 году составит значительную часть новой энергетической инфраструктуры.

Первое издание стандарта — лишь начало пути. По мере накопления опыта эксплуатации неизбежно появятся уточнения и дополнения, будут гармонизированы требования с региональными нормами, расширена область применения. Но главное уже сделано: полупроводниковые автоматические выключатели получили собственный международный стандарт, а значит — полноценный инженерный и правовой статус в мировой электротехнической практике.

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