Особенности проектирования и оформления документации в разных странах

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Вы когда-нибудь интересовались как проектируют в других организациях? В других городах? В других странах?

Если да, то сегодня рассмотрим интересные особенности различного проектирования.

Электроснабжение — основа современной инфраструктуры, но подходы к его проектированию сильно различаются в зависимости от страны. Разница в напряжении, частоте, системах заземления и даже цветовой маркировке проводов обусловлена многими факторами. Например, стандартное напряжение России и во многих странах 230 В, частота 50 Гц, тогда как в некоторых может быть 120В и 60 Гц. Япония имеет две разные частоты в зависимости от региона.

Помимо технических параметров, есть различия в структуре проектной документации и требованиям к проектам. Рассмотрим особенности.

Беларусь

В Беларуси система проектирования близка к российской, но имеет свои особенности в наименовании стадий. Вначале разрабатывают и утверждают архитектурную стадию (стадия «А»), а на его основе выполняют строительный проект (стадия «С»).

Строительная стадия «С» (Р)

Казахстан

В Казахстане система также похожа на российскую, но с некоторыми изменениями:

Стадия «П» (Проект) – основная стадия, аналог российской.

(Проект) – основная стадия, аналог российской. Стадия «РП» (Рабочий проект) – вместо «РД», включает больше расчетов.

(Рабочий проект) – вместо «РД», включает больше расчетов. Стадия «АР» (Авторский надзор) – более формализована, чем в РФ.

При этом интересно, что по требованию заказчика документация может быть выполнена на 2-х или 3-х языках – русском, казахском или английском, однако чаще выпускается документация на русском языке.

Проекты практически идентичны российским

ОАЭ (Дубай)

Проектирование электроснабжения в ОАЭ, особенно в Дубае и Абу-Даби, имеет ряд уникальных особенностей, связанных с жесткими климатическими условиями, строгими нормативами и высокими требованиями к энергоэффективности и безопасности. В целом здесь действуют международные стандарты, но с местными поправками.

Так, например, заземление применяется только TT/TN-S (В РФ обычно TN-C-(S)), кабели только XLPE, BIM обязателен для крупных объектов (В РФ пока только рекомендован). Обязательное использование солнечной энергетики в новых здания.

Документация аналогично другим делится на основные части:

Концептуальный проект (Concept Design) (Стадия ОТР) Технический проект (Detailed Design) (Стадия П) Рабочая документация (Construction Drawings) (Стадия Р) Исполнительная документация (As-Built)

Компоновка электрощитовой с штампом проекта

Европейские проекты

Опыт наших сотрудников связан с европейскими проектами, по большей степени использующие стандарты IEC (МЭК). Но с точки зрения оформления интересны проекты Германии, использующие свой DIN формат и схемы, на которых указано большое количество информации.

Структура проектов также схожа:

Feasibility Study (ТЭО) – предпроектный анализ. Concept Design – аналог стадии «П» в РФ. Detailed Design (Рабочая документация) – детальные чертежи, как «РД». As-Built Documentation (Исполнительная документация)

В таких проектах меньше государственного регулирования, но больше внимания уделяется энергоэффективности (директива по энергоэффективности EPBD).

Условные графические элементы и обозначения отличаются от проектов, выполняемых в СНГ

Австралия и Африка

Проекты стран Африки и Австралии на данный момент очень разнообразны. Проектными организациями могут применяться как европейские стандарты (IEC), местные локальные Egyptian Electricity Code (EEC), SANS 10142 так и британские BS или американские NEC нормы. При этом в развивающихся странах формальных стандартов нет, а проекты часто делают по опыту подрядчиков. Стадии и названия проектов в соответствии с применяемыми стандартами.

Документация КИП для объекта в Африке выполненная в соответствии с форматом DIN специалистами из Австралии

Китай

На данный момент для объектов в РФ все чаще встречается проектная документация, выполненная в Китае. При этом документация может быть как на Китайском, так и на русском/английском.

GB (Guobiao) Standards – китайские национальные стандарты в целом аналогичны ГОСТ и МЭК, процесс проектирования строго регламентирован и включает:

Предпроектная стадия (Feasibility Study, 可行性研究) Концептуальный проект (Preliminary Design, 初步设计) Рабочий проект (Detailed Design, 施工图设计) Согласование и экспертиза ((施工许可证) Исполнительная документация (As-Built, 竣工图)

Множество китайских проектов выполнены в соответствии с форматом DIN или МЭК, однако, бывают случае, когда для крупных или важных проектов привлекаются местные специалисты для полного соответствия ГОСТ или специальных требований предприятия (ТР/ТТ).

Оборудование Systeme Electric применяется не только в российской проектной документации

Выводы

Проектная документация разнообразна, но по большей части соответствует единым правилам МЭК, DIN, ГОСТ или другим регламентам. Вариантов «правильного» проекта с точки зрения разных стандартов может быть множество.

Поэтому если коллеги или подрядчики выдали проект стадии А или С, то скорее всего он была разработана в Беларуси.