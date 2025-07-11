Селективность защит: как обеспечить надежность электроснабжения без лишних затрат

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Бесперебойность и безопасность — ключевые требования к современным системам электроснабжения. Ошибки в координации защит могут привести к каскадным отключениям, простоям оборудования и даже авариям. Селективность автоматических выключателей — именно тот механизм, который позволяет локализовать срабатывание защиты только в зоне повреждения, сохраняя работоспособность остальной сети.

Термины и определения

Iкз – расчетный ток короткого замыкания в цепи, кА

– расчетный ток короткого замыкания в цепи, кА Is – предельный (максимальный) ток селективности, кА

– предельный (максимальный) ток селективности, кА Ir – ток уставки расцепителя «по перегрузке», кА

– ток уставки расцепителя «по перегрузке», кА Isd – ток уставки селективной токовой отсечки «по КЗ», кА

– ток уставки селективной токовой отсечки «по КЗ», кА Icu – номинальная предельная отключающая способность, кА (предельный ток, при котором производитель гарантирует размыкание контактов)

Виды селективности: от простого к сложному

Токовая селективность

Принцип: смещение время-токовых характеристик выключателей по оси тока.

Условие работы:

Ir1/Ir2 > 2;

Isd1/Isd2 > 2.

Предел селективности: Is = Isd1 (вышестоящего выключателя).

Сфера применения: уровень конечного распределения при умеренных токах КЗ.

Временная селективность

Принцип: введение задержки Δt для вышестоящего выключателя (D1).

Критичные параметры:

Выдержка времени Δt ≥ 0.1–0.2 с (зависит от типа выключателя)

Категория аппаратов А (без задержки), «в литом корпусе» + B (с задержкой), «воздушный выключатель» → полная селективность до Icw D1.

Преимущество: работает даже при высоких Iкз.

Логическая (зонная) селективность

Принцип: связь выключателей через контрольный провод и обмен сигналами блокировки.

Особенности:

требует электронных расцепителей с поддержкой протоколов.

отключает только SD/CR и защиту от замыканий на землю (GFP).

Преимущества:

селективность на 3+ уровнях;

минимизация теплового воздействия при КЗ.

Полная или частичная. Решающие параметры.

Полная селективность: Is > Iкз D2. Результат: При любом КЗ срабатывает только D2.

Частичная селективность: Is < Iкз D2. Результат: При Iкз> Is отключаются D1 + D2.

Важно! Производители по-разному трактуют границу:

часто Is = Icu D2.

Три стратегии оптимизации

Токоограничивающие выключатели. Снижают Iкз для вышестоящих аппаратов → «сдвигают» Is вверх.

Каскадное включение. Позволяет использовать выключатели с Icu < Iкз (при согласовании с производителем).

Ступенчатое расположение уставок. По току (IsdD1 ≥ IsdD2 ≥ IsdD3), по времени (ΔtD1 ≥ ΔtD2 ≥ ΔtD3).

Онлайн расчет селективности: инструмент для идеальной координации

Ручной расчет селективности для сложных схем — трудоемкая задача. Мы предлагаем готовое решение.

Возможности:

наложение время-токовых характеристик выключателей разных брендов (Systeme Electric, Schneider, Dekraft) на один график;

корректировка уставок в допустимых пределах;

экспорт отчетов в DOC, PDF, XLSX;

учет базисного напряжения.

Основные правила для проектировщика

Избегайте «слипания» характеристик — соблюдайте соотношения Ir и Isd.

Категория B — ваш главный союзник при требовании бесперебойности (важно помнить о повышенных нагрузках на установку).

Логическая селективность — оптимальный выбор для многоуровневых систем.

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