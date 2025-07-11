Селективность защит: как обеспечить надежность электроснабжения без лишних затрат

В этой статье:
- Термины и определения
- Виды селективности: от простого к сложному
- Три стратегии оптимизации
- Онлайн расчет селективности: инструмент для идеальной координации
- Основные правила для проектировщика
Бесперебойность и безопасность — ключевые требования к современным системам электроснабжения. Ошибки в координации защит могут привести к каскадным отключениям, простоям оборудования и даже авариям. Селективность автоматических выключателей — именно тот механизм, который позволяет локализовать срабатывание защиты только в зоне повреждения, сохраняя работоспособность остальной сети.
Термины и определения
- Iкз – расчетный ток короткого замыкания в цепи, кА
- Is – предельный (максимальный) ток селективности, кА
- Ir – ток уставки расцепителя «по перегрузке», кА
- Isd – ток уставки селективной токовой отсечки «по КЗ», кА
- Icu – номинальная предельная отключающая способность, кА (предельный ток, при котором производитель гарантирует размыкание контактов)
Виды селективности: от простого к сложному
Токовая селективность
Принцип: смещение время-токовых характеристик выключателей по оси тока.
Условие работы:
- Ir1/Ir2 > 2;
- Isd1/Isd2 > 2.
Предел селективности: Is = Isd1 (вышестоящего выключателя).
Сфера применения: уровень конечного распределения при умеренных токах КЗ.
Временная селективность
Принцип: введение задержки Δt для вышестоящего выключателя (D1).
Критичные параметры:
Выдержка времени Δt ≥ 0.1–0.2 с (зависит от типа выключателя)
Категория аппаратов А (без задержки), «в литом корпусе» + B (с задержкой), «воздушный выключатель» → полная селективность до Icw D1.
Преимущество: работает даже при высоких Iкз.
Логическая (зонная) селективность
Принцип: связь выключателей через контрольный провод и обмен сигналами блокировки.
Особенности:
- требует электронных расцепителей с поддержкой протоколов.
- отключает только SD/CR и защиту от замыканий на землю (GFP).
Преимущества:
- селективность на 3+ уровнях;
- минимизация теплового воздействия при КЗ.
Полная или частичная. Решающие параметры.
Полная селективность: Is > Iкз D2. Результат: При любом КЗ срабатывает только D2.
Частичная селективность: Is < Iкз D2. Результат: При Iкз> Is отключаются D1 + D2.
Важно! Производители по-разному трактуют границу:
часто Is = Icu D2.
Три стратегии оптимизации
Токоограничивающие выключатели. Снижают Iкз для вышестоящих аппаратов → «сдвигают» Is вверх.
Каскадное включение. Позволяет использовать выключатели с Icu < Iкз (при согласовании с производителем).
Ступенчатое расположение уставок. По току (IsdD1 ≥ IsdD2 ≥ IsdD3), по времени (ΔtD1 ≥ ΔtD2 ≥ ΔtD3).
Онлайн расчет селективности: инструмент для идеальной координации
Ручной расчет селективности для сложных схем — трудоемкая задача. Мы предлагаем готовое решение.
Возможности:
- наложение время-токовых характеристик выключателей разных брендов (Systeme Electric, Schneider, Dekraft) на один график;
- корректировка уставок в допустимых пределах;
- экспорт отчетов в DOC, PDF, XLSX;
- учет базисного напряжения.
Основные правила для проектировщика
Избегайте «слипания» характеристик — соблюдайте соотношения Ir и Isd.
Категория B — ваш главный союзник при требовании бесперебойности (важно помнить о повышенных нагрузках на установку).
Логическая селективность — оптимальный выбор для многоуровневых систем.
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