Селективность дифференциальных защит: принципы и практика для проектировщиков

При проектировании систем электроснабжения одна из ключевых задач — обеспечение надежности и бесперебойности работы. В контексте защиты от сверхтоков и токов утечки понятие селективности хорошо известно. Однако, когда речь заходит о дифференциальных защитах, требования к селективности становятся тоньше.

Цель селективной дифференциальной защиты — не просто отреагировать на аварийную ситуацию, а сделать это точечно, отключив только поврежденный участок цепи, сохранив работоспособность всей остальной системы. Это напрямую влияет на качество и надежность электроснабжения объекта.

Существует два основных вида селективности дифференциальных защит. Рассмотрим их подробнее.

Селективность «по вертикали»

Этот вид селективности обеспечивает корректную работу каскадно соединенных устройств дифференциальной защиты — обычно на вводе и на отходящих линиях. Для ее выполнения должны одновременно соблюдаться два условия.

Условие по току. Чувствительность (уставка по дифференциальному току I∆n) вышестоящего устройства дифференциальной защиты (например, на вводе) должна быть как минимум в 3 раза больше, чем у нижестоящего (на отходящей линии). Это перестраховывает систему от ложных срабатываний. Хотя нормативное требование гласит о соотношении не менее 2, на практике закладывают коэффициент 3 для повышенной надежности.

Условие по времени. Минимальное время срабатывания (t) вышестоящего устройства должно превышать максимальное время срабатывания нижестоящего на всех диапазонах токов. Это гарантирует, что первым всегда сработает устройство, ближайшее к месту повреждения.

Важный нормативный аспект: время срабатывания устройств дифференциальной защиты, особенно мгновенных, регламентировано стандартами для обеспечения защиты от косвенного прикосновения.

Существует два основных типа временных характеристик:

  • кривая G (мгновенное срабатывание). Стандартные устройства без выдержки времени;
  • кривая S (селективное срабатывание). устройства с выдержкой времени, предназначенные для установки на верхней ступени каскада.

Нормативные значения времени срабатывания для этих типов приведены в таблице ниже.

Нормативные значения времени срабатывания:

Тип

In

A

I∆n

А

Нормативные значения времени срабатывания и несрабатывания (с) при:

I∆n2I∆n5I∆n500 A

Стандарт без выдержки времени

Все значенияВсе значения0,30,150,040,04

Макс. время срабатывания

Селективный>25>0,0300,50,20,150,15

Макс. время срабатывания

0,130,060,050,04

Макс. время срабатывания

Селективность «по горизонтали»

Этот подход предлагает альтернативное и часто более экономичное решение. Он предполагает установку устройств дифференциальной защиты на каждой отходящей линии в распределительном щите. При этом устройство на вводе не устанавливается.

При повреждении на одной из линий сработает только устройство этой конкретной линии, не затрагивая соседние цепи. Это позволяет локализовать аварию и минимизировать последствия отключения, что критически важно для систем с непрерывным циклом работы (серверные, производственные линии, операционные).

Селективность дифференциальных защит — не просто теоретическое требование, а мощный инструмент в руках проектировщика для создания отказоустойчивой и надежной системы электроснабжения. Для многоуровневых систем рекомендуется применять селективность «по вертикали». Для компактных решений (распределительных щитов с множеством групповых линий) будет эффективной селективность «по горизонтали». Она избавляет от необходимости подбирать каскад и обеспечивает максимальную локализацию повреждений.

Грамотное применение этих принципов позволит спроектировать систему, которая не только защищает людей и оборудование, но и обеспечивает максимальную непрерывность электроснабжения, что и является высшим пилотажем в работе проектировщика.

