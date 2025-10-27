Выключатели-разъединители серии SystemePact SD предназначены для ручной коммутации, управления и безопасного разъединения электрических цепей низкого напряжения переменного и постоянного тока. Диапазон номинальных токов — от 63 А до 1250 А. Аппараты поддерживают функцию видимого разрыва цепи, что гарантирует полное физическое разделение токоведущих частей и исключает возможность ошибочного обслуживания электроустановок под напряжением. Устройства соответствуют требованиям ГОСТ МЭК 60947-3.
Выключатели-разъединители SystemePact SD
Назначение и область применения
SystemePact SD применяется в схемах распределения и секционирования, где требуется ручная коммутация без функций защиты от перегрузок или коротких замыканий:
главные и вводные распределительные щиты;
секционные и обходные цепи;
шкафы автоматики и управления;
системы резервного и альтернативного питания (включая PV-цепи до 1500 В DC).
Аппараты рассчитаны на частые коммутационные циклы и длительную эксплуатацию в промышленных условиях с повышенными механическими и тепловыми нагрузками.
Конструктивное исполнение
SystemePact SD представляют собой аппараты с многополюсной контактной системой и гарантированным размыканием цепи.
Основные конструктивные особенности:
Видимый разрыв на каждом полюсе — визуальная индикация состояния контактов
Контактная система с двойным разрывом цепи из серебросодержащих сплавов — сниженные переходные потери и повышенная износостойкость
Дугогасительные камеры с направленным потоком — эффективное охлаждение и гашение дуги
Самоочищающаяся контактная поверхность — стабильность сопротивления при многократных циклах
Корпус из термореактивного компаунда с высокой устойчивостью к нагреву и дуговым воздействиям
Возможность установки в любом положении (вертикальном или горизонтальном) без изменения параметров
Подключение питающих кабелей сверху или снизу, с сохранением электрических характеристик
Электрические и эксплуатационные параметры
- Номинальный рабочий ток (Ie) — 63А … 1250 А;
- Номинальное рабочее напряжение (Uе) — до 1000 В AC / до 1500 В DC;
- Категории применения — AC-22A / AC-22B / AC-23A / AC-23B/ DC-21B / DC-22B;
- Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (Icw) и номинальная включающая способность (Icm) соответствуют значениям по ГОСТ МЭК 60947-3 для каждого типоразмера;
- Отсутствие дерейтинга при температурах: от −20 °C до +50 °C ;
- Механическая износостойкость — до 10 000 циклов Вкл./Откл.;
- Электрическая износостойкость — до 1 000 циклов Вкл./Откл.;
- Степень загрязнения по IEC 60947-1: III;
- Степень защиты: IP20 (основное исполнение), выше — при установке с лицевыми панелями и рукоятками.
Органы управления и аксессуары
- Рукоятки управления: фронтальные, боковые, выносные.
Варианты исполнения — чёрные и красно-жёлтые, с возможностью блокировки навесными замками
- Вспомогательные контакты — сигнализация положения (ON/OFF)
- Межфазные перегородки, клеммные заглушки, расширители полюсов, шины для подключения в цепях DC — для адаптации под конкретную компоновку.
Функциональные преимущества
- Полное соответствие международным стандартам коммутационной аппаратуры.
- Сохранение номинальных токов при любых категориях применения.
- Отсутствие снижения характеристик в диапазоне температур −20°C … +50 °C.
- Возможность эксплуатации в цепях постоянного тока.
- Высокая механическая прочность и стойкость к коммутационным нагрузкам.
- Простая интеграция в щитовое оборудование — компактные габариты, гибкость и универсальность монтажа.
Применение
- вводные и секционные коммутационные устройства;
- цепи ручного включения/отключения нагрузки;
- переключение резервного питания (ATS схемы с ручным управлением);
- щиты автоматики и распределения;
- коммутация фотоэлектрических систем и накопителей энергии.
SystemePact SD — выключатель-разъединитель промышленного исполнения, обеспечивающий надёжную изоляцию, безопасную коммутацию и долговечную эксплуатацию в низковольтных установках. Комбинация высокого коммутационного ресурса, видимого разрыва главных контактов и гибкости конфигурации делает SystemePact SD оптимальным решением для современных распределительных систем постоянного и переменного тока.