Выключатели-разъединители

Выключатели-разъединители серии SystemePact SD предназначены для ручной коммутации, управления и безопасного разъединения электрических цепей низкого напряжения переменного и постоянного тока. Диапазон номинальных токов — от 63 А до 1250 А. Аппараты поддерживают функцию видимого разрыва цепи, что гарантирует полное физическое разделение токоведущих частей и исключает возможность ошибочного обслуживания электроустановок под напряжением. Устройства соответствуют требованиям ГОСТ МЭК 60947-3.

Выключатели-разъединители SystemePact SD

Электронный каталог

Назначение и область применения

SystemePact SD применяется в схемах распределения и секционирования, где требуется ручная коммутация без функций защиты от перегрузок или коротких замыканий:

главные и вводные распределительные щиты;

секционные и обходные цепи;

шкафы автоматики и управления;

системы резервного и альтернативного питания (включая PV-цепи до 1500 В DC).

Аппараты рассчитаны на частые коммутационные циклы и длительную эксплуатацию в промышленных условиях с повышенными механическими и тепловыми нагрузками.

Конструктивное исполнение

SystemePact SD представляют собой аппараты с многополюсной контактной системой и гарантированным размыканием цепи.

Основные конструктивные особенности:

Видимый разрыв на каждом полюсе — визуальная индикация состояния контактов

Контактная система с двойным разрывом цепи из серебросодержащих сплавов — сниженные переходные потери и повышенная износостойкость

Дугогасительные камеры с направленным потоком — эффективное охлаждение и гашение дуги

Самоочищающаяся контактная поверхность — стабильность сопротивления при многократных циклах

Корпус из термореактивного компаунда с высокой устойчивостью к нагреву и дуговым воздействиям

Возможность установки в любом положении (вертикальном или горизонтальном) без изменения параметров

Подключение питающих кабелей сверху или снизу, с сохранением электрических характеристик

Электрические и эксплуатационные параметры

  • Номинальный рабочий ток (Ie) — 63А … 1250 А;
  • Номинальное рабочее напряжение (Uе) — до 1000 В AC / до 1500 В DC;
  • Категории применения — AC-22A / AC-22B / AC-23A / AC-23B/ DC-21B / DC-22B;
  • Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (Icw) и номинальная включающая способность (Icm) соответствуют значениям по ГОСТ МЭК 60947-3 для каждого типоразмера;
  • Отсутствие дерейтинга при температурах: от −20 °C до +50 °C ;
  • Механическая износостойкость — до 10 000 циклов Вкл./Откл.;
  • Электрическая износостойкость — до 1 000 циклов Вкл./Откл.;
  • Степень загрязнения по IEC 60947-1: III;
  • Степень защиты: IP20 (основное исполнение), выше — при установке с лицевыми панелями и рукоятками.

Органы управления и аксессуары

  1. Рукоятки управления: фронтальные, боковые, выносные.
    Варианты исполнения — чёрные и красно-жёлтые, с возможностью блокировки навесными замками
  2. Вспомогательные контакты — сигнализация положения (ON/OFF)
  3. Межфазные перегородки, клеммные заглушки, расширители полюсов, шины для подключения в цепях DC — для адаптации под конкретную компоновку.

Функциональные преимущества

  • Полное соответствие международным стандартам коммутационной аппаратуры.
  • Сохранение номинальных токов при любых категориях применения.
  • Отсутствие снижения характеристик в диапазоне температур −20°C … +50 °C.
  • Возможность эксплуатации в цепях постоянного тока.
  • Высокая механическая прочность и стойкость к коммутационным нагрузкам.
  • Простая интеграция в щитовое оборудование — компактные габариты, гибкость и универсальность монтажа.

Применение

  • вводные и секционные коммутационные устройства;
  • цепи ручного включения/отключения нагрузки;
  • переключение резервного питания (ATS схемы с ручным управлением);
  • щиты автоматики и распределения;
  • коммутация фотоэлектрических систем и накопителей энергии.

SystemePact SD — выключатель-разъединитель промышленного исполнения, обеспечивающий надёжную изоляцию, безопасную коммутацию и долговечную эксплуатацию в низковольтных установках. Комбинация высокого коммутационного ресурса, видимого разрыва главных контактов и гибкости конфигурации делает SystemePact SD оптимальным решением для современных распределительных систем постоянного и переменного тока.

SystemePact SD, габарит до 250А, 3P, фронтальная рукоятка слева
SystemePact SD, габарит до 250А, 3P, фронтальная рукоятка слева
SystemePact SD, габарит до 160А, 3P, фронтальная рукоятка слева
SystemePact SD, габарит до 160А, 3P, фронтальная рукоятка слева
SystemePact SD, габарит до 1250А, 3P, фронтальная рукоятка по центру
SystemePact SD, габарит до 1250А, 3P, фронтальная рукоятка по центру
SystemePact SD, габарит до 250А, 3P, фронтальная рукоятка по центру
SystemePact SD, габарит до 250А, 3P, фронтальная рукоятка по центру
SystemePact SD, габарит до 630А, 3P, фронтальная рукоятка слева
SystemePact SD, габарит до 630А, 3P, фронтальная рукоятка слева
SystemePact SD, габарит до 250А, 3P, левая боковая рукоятка
SystemePact SD, габарит до 250А, 3P, левая боковая рукоятка
SystemePact SD, габарит до 1250А, 4P, фронтальная рукоятка по центру
SystemePact SD, габарит до 1250А, 4P, фронтальная рукоятка по центру
SystemePact SD, габарит до 250А, 4P, фронтальная рукоятка слева
SystemePact SD, габарит до 250А, 4P, фронтальная рукоятка слева
Документы
Техническая брошюра выключателя-разъединителя SP SD
Выключатель-разъединитель на номинальные токи от 16А до 5000А
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SP SD
Инструкция по установке выключателя-разъединителя SystemePact SD на номинальный ток от 63А до 1250А
Инструкция по установке рукоятки SystemePact SD 160-1250A
Инструкция по установке рукоятки на выключатель-разъединитель SystemePact SD на номинальный ток от 63А до 1250А
ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.84631_23
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.02472_24
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
2D чертежи
2D модель SP SD1250 MF 3P
2D модель выключателя-разъединителя SystemePact SD1250 с фронтальной центральной рукояткой, 3P, на номинальный ток 1250А
2D модель SP SD1250 MF 4P
2D модель выключателя-разъединителя SystemePact SD1250 с фронтальной центральной рукояткой, 4P, на номинальный ток 1250А
2D модель SP SD630 LF 3P
2D модель выключателя-разъединителя SystemePact SD630 с фронтальной левой рукояткой, 3P, на номинальный ток 630А
2D модель SP SD250 LF 3P
2D модель выключателя-разъединителя SystemePact SD250 с фронтальной левой рукояткой, 3P, на номинальный ток 250А
2D модель SP SD160 LF 3P
2D модель выключателя-разъединителя SystemePact SD160 с фронтальной левой рукояткой, 3P, на номинальный ток 160А
2D модель SP SD250 LF 4P
2D модель выключателя-разъединителя SystemePact SD250 с фронтальной левой рукояткой, 4P, на номинальный ток 250А
2D модель SP SD630 LF 4P
2D модель выключателя-разъединителя SystemePact SD630 с фронтальной левой рукояткой, 4P, на номинальный ток 630А
2D модель SP SD160 LF 4P
2D модель выключателя-разъединителя SystemePact SD160 с фронтальной левой рукояткой, 4P, на номинальный ток 160А
3D модели
3D модель SP SD160 LF 4P
3D модель выключателя-разъединителя SystemePact SD160 с фронтальной левой рукояткой, 4P, на номинальный ток 160А
3D модель SP SD630 LF 4P
3D модель выключателя-разъединителя SystemePact SD630 с фронтальной левой рукояткой, 4P, на номинальный ток 630А
3D модель SP SD630 LF 3P
3D модель выключателя-разъединителя SystemePact SD630 с фронтальной левой рукояткой, 3P, на номинальный ток 630А
3D модель SP SD250 LF 4P
3D модель выключателя-разъединителя SystemePact SD250 с фронтальной левой рукояткой, 4P, на номинальный ток 250А
SP SD ERH1625
Круглая выносная рукоятка 160-250
3D модель SP SD1250 MF 3P
3D модель выключателя-разъединителя SystemePact SD1250 с фронтальной центральной рукояткой, 3P, на номинальный ток 1250А
3D модель SP SD160 LF 3P
3D модель выключателя-разъединителя SystemePact SD160 с фронтальной левой рукояткой, 3P, на номинальный ток 160А
3D модель SP SD250 LF 3P
3D модель выключателя-разъединителя SystemePact SD250 с фронтальной левой рукояткой, 3P, на номинальный ток 250А
3D модель SP SD1250 MF 4P
3D модель выключателя-разъединителя SystemePact SD1250 с левой центральной рукояткой, 4P, на номинальный ток 1250А
3D SSD06304LS0500
3D модель выключателя-разъединителя SystemePact SD 630 4Р с левой боковой рукояткой
