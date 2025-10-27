Выключатели-разъединители SystemePact SD

Выключатели-разъединители серии SystemePact SD предназначены для ручной коммутации, управления и безопасного разъединения электрических цепей низкого напряжения переменного и постоянного тока. Диапазон номинальных токов — от 63 А до 1250 А. Аппараты поддерживают функцию видимого разрыва цепи, что гарантирует полное физическое разделение токоведущих частей и исключает возможность ошибочного обслуживания электроустановок под напряжением. Устройства соответствуют требованиям ГОСТ МЭК 60947-3.

