Воздушные выключатели-разъединители SystemePact ACB SD

Воздушные выключатели-разъединители серии SystemePact ACB SD предназначены для применения в составе распределительных устройств низкого напряжения промышленных предприятий, объектов энергетики, а также в коммерческих и технических зданиях, где требуется надёжная коммутация и разъединение силовых цепей при высоких номинальных токах.

Аппараты выпускаются в двух типоразмерах и допускают конфигурирование в зависимости от требований конкретного проекта. Габаритные, установочные и присоединительные размеры полностью соответствуют платформе воздушных выключателей-разъединителей MasterPact компании Schneider Electric, которые на протяжении многих лет являются эталоном и мировым стандартом в сегменте воздушных выключателей.