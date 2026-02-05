Воздушные выключатели-разъединители серии SystemePact ACB SD — это коммутационные аппараты низкого напряжения, предназначенные для коммутации электрических цепей при номинальных токах большой величины.
Линейка спроектирована на силовой платформе автоматических выключателей SystemePact ACB и ориентирована на применение без функций токовой защиты, при этом допускает как ручное, так и дистанционное управление.
Воздушные выключатели-разъединители SystemePact ACB SD
Описание
Воздушные выключатели-разъединители серии SystemePact ACB SD предназначены для применения в составе распределительных устройств низкого напряжения промышленных предприятий, объектов энергетики, а также в коммерческих и технических зданиях, где требуется надёжная коммутация и разъединение силовых цепей при высоких номинальных токах.
Аппараты выпускаются в двух типоразмерах и допускают конфигурирование в зависимости от требований конкретного проекта. Габаритные, установочные и присоединительные размеры полностью соответствуют платформе воздушных выключателей-разъединителей MasterPact компании Schneider Electric, которые на протяжении многих лет являются эталоном и мировым стандартом в сегменте воздушных выключателей.
Ключевыми особенностями серии являются:
Унифицированная и понятная структура исполнения, упрощающая подбор и заказ;
Продуманная эргономика органов управления и аксессуаров;
Простота монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию;
Минимальные требования к техническому обслуживанию по сравнению с аналогичными решениями других производителей;
Высокая эксплуатационная надёжность и удобство использования, обеспечивающие интуитивно понятную работу даже для персонала с минимальной подготовкой.
Воздушные выключатели-разъединители ACB выполняют следующие функции:
Коммутация силовых цепей под нагрузкой;
Видимый разрыв цепи (в выкатных исполнениях);
Дистанционное включение и отключение (при оснащении катушками и мотор-приводом);
Использование в качестве вводных, секционных и коммутационных аппаратов.
Важно: аппараты не выполняют функцию защиты от КЗ и перегрузки — защита должна быть реализована внешними устройствами.
Преимущества
Доступны комплектации как с катушками управления и мотор-приводом, так и только для ручного оперирования;
Быстрозажимные необслуживаемые пружинные клеммы вторичных цепей;
Вспомогательные контакты и контакты положения аппарата в корзине – в базовой комплектации;
Поддержка компонентной и аксессуарной базы выключателей SystemePact ACB/MasterPact;
Произведено в России;
Гарантия 5 лет. Срок службы - 25 лет.
Управление и приводы
Воздушные выключатели-разъединители ACB могут оснащаться:
Катушками управления
- Катушка включения XF;
- Независимый расцепитель MX.
Это позволяет:
- Управлять аппаратом дистанционно;
- Интегрировать его в системы АВР, АСУ ТП, диспетчеризацию;
- Реализовывать логические блокировки.
Мотор-приводом
- Дистанционное взведение и переключение аппарата;
- Стабильную скорость коммутации;
- Снижение влияния человеческого фактора;
- Работу в автоматизированных распределительных устройствах.
Таким образом, аппарат не ограничивается ручной коммутацией, а может полноценно работать как дистанционно управляемый коммутационный узел.
Области применения
- Вводные и секционные аппараты НКУ;
- Распределительные устройства 0,4 кВ;
- Системы с внешней релейной защитой;
- Объекты с повышенными требованиями к управляемости и надёжности;
- Промышленные и коммерческие объекты, ЦОД.
Воздушные выключатели-разъединители SystemePact ACB SD — это универсальные коммутационные аппараты высокой надёжности, которые:
- Работают без встроенной токовой защиты;
- Поддерживают ручное и дистанционное управление;
- Могут оснащаться катушками управления и мотор-приводом;
- Предназначены для применения в современных автоматизированных системах распределения электроэнергии.