Воздушные выключатели-разъединители

Воздушные выключатели-разъединители серии SystemePact ACB SD — это коммутационные аппараты низкого напряжения, предназначенные для коммутации электрических цепей при номинальных токах большой величины.

Линейка спроектирована на силовой платформе автоматических выключателей SystemePact ACB и ориентирована на применение без функций токовой защиты, при этом допускает как ручное, так и дистанционное управление.

Сделано в России

Воздушные выключатели-разъединители SystemePact ACB SD

Описание

Воздушные выключатели-разъединители серии SystemePact ACB SD предназначены для применения в составе распределительных устройств низкого напряжения промышленных предприятий, объектов энергетики, а также в коммерческих и технических зданиях, где требуется надёжная коммутация и разъединение силовых цепей при высоких номинальных токах. 

Аппараты выпускаются в двух типоразмерах и допускают конфигурирование в зависимости от требований конкретного проекта. Габаритные, установочные и присоединительные размеры полностью соответствуют платформе воздушных выключателей-разъединителей MasterPact компании Schneider Electric, которые на протяжении многих лет являются эталоном и мировым стандартом в сегменте воздушных выключателей.

Ключевыми особенностями серии являются:

Унифицированная и понятная структура исполнения, упрощающая подбор и заказ;

Продуманная эргономика органов управления и аксессуаров;

Простота монтажа, наладки и ввода в эксплуатацию;

Минимальные требования к техническому обслуживанию по сравнению с аналогичными решениями других производителей;

Высокая эксплуатационная надёжность и удобство использования, обеспечивающие интуитивно понятную работу даже для персонала с минимальной подготовкой.

Воздушные выключатели-разъединители ACB выполняют следующие функции:

Коммутация силовых цепей под нагрузкой;

Видимый разрыв цепи (в выкатных исполнениях);

Дистанционное включение и отключение (при оснащении катушками и мотор-приводом);

Использование в качестве вводных, секционных и коммутационных аппаратов.

Важно: аппараты не выполняют функцию защиты от КЗ и перегрузки — защита должна быть реализована внешними устройствами.

Преимущества

Доступны комплектации как с катушками управления и мотор-приводом, так и только для ручного оперирования;

Быстрозажимные необслуживаемые пружинные клеммы вторичных цепей;

Вспомогательные контакты и контакты положения аппарата в корзине – в базовой комплектации;

Поддержка компонентной и аксессуарной базы выключателей SystemePact ACB/MasterPact;

Произведено в России;

Гарантия 5 лет. Срок службы - 25 лет.

Управление и приводы

Воздушные выключатели-разъединители ACB могут оснащаться:

Катушками управления

  • Катушка включения XF;
  • Независимый расцепитель MX.

Это позволяет:

  • Управлять аппаратом дистанционно;
  • Интегрировать его в системы АВР, АСУ ТП, диспетчеризацию;
  • Реализовывать логические блокировки.

Мотор-приводом

  • Дистанционное взведение и переключение аппарата;
  • Стабильную скорость коммутации;
  • Снижение влияния человеческого фактора;
  • Работу в автоматизированных распределительных устройствах.

Таким образом, аппарат не ограничивается ручной коммутацией, а может полноценно работать как дистанционно управляемый коммутационный узел.

Области применения

  • Вводные и секционные аппараты НКУ;
  • Распределительные устройства 0,4 кВ;
  • Системы с внешней релейной защитой;
  • Объекты с повышенными требованиями к управляемости и надёжности;
  • Промышленные и коммерческие объекты, ЦОД.

Воздушные выключатели-разъединители SystemePact ACB SD — это универсальные коммутационные аппараты высокой надёжности, которые:

  • Работают без встроенной токовой защиты;
  • Поддерживают ручное и дистанционное управление;
  • Могут оснащаться катушками управления и мотор-приводом;
  • Предназначены для применения в современных автоматизированных системах распределения электроэнергии.
ACB1, 400А-1600А, 3P, выкатной
ACB1, 400А-1600А, 3P, выкатной
ACB2, 800А-4000А, 3P, стационарный
ACB2, 800А-4000А, 3P, стационарный
ACB2, 800А-4000А, 3P, выкатной
ACB2, 800А-4000А, 3P, выкатной
ACB1, 400А-1600А, 4P, выкатной
ACB1, 400А-1600А, 4P, выкатной
