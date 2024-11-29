STV050 Hertz: как настроить режим задания скорости функцией Больше/Меньше с сохранением уставки скорости после снятия СТАРТа? Управление ПЧ: релейный выход №1 АСУТП (НО - снятие СТАРТа, НЗ - подача СТАРТа), задание частоты: релейный выход №2 АСУТП (НЗ - увеличение скорости), релейный выход №3 АСУТП (НЗ - уменьшение скорости).
Среда: ПЧ STV050 Hertz, все типоразмеры.
Решение:
Для сохранения уставки частоты после регулировки функцией Больше/Меньше необходимо подключить релейные выходы АСУТП согласно схеме, приведенной ниже.
Параметризация ПЧ:
F4.00=1;
F4.01=10;
F4.38=0010 (инвертирование входа REV);
F4.02=6;
F4.03=7.
Тахограмма работы ПЧ приведена ниже.
Обратите внимание: настроенная уставка частоты после снятия и восстановления команды от АСУТП (релейный выход №1, замыкание цепи REV-GND) сохраняется и ПЧ осуществляет разгон на эту уставку после восстановления команды.
STV050 Hertz: как настроить режим задания скорости функцией Больше/Меньше с сохранением уставки скорости после снятия СТАРТа
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