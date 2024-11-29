STV050 Hertz: как настроить режим задания скорости функцией Больше/Меньше с сохранением уставки скорости после снятия СТАРТа? Управление ПЧ: релейный выход №1 АСУТП (НО - снятие СТАРТа, НЗ - подача СТАРТа), задание частоты: релейный выход №2 АСУТП (НЗ - увеличение скорости), релейный выход №3 АСУТП (НЗ - уменьшение скорости).Среда: ПЧ STV050 Hertz, все типоразмеры.Решение:Для сохранения уставки частоты после регулировки функцией Больше/Меньше необходимо подключить релейные выходы АСУТП согласно схеме, приведенной ниже.Параметризация ПЧ:F4.00=1;F4.01=10;F4.38=0010 (инвертирование входа REV);F4.02=6;F4.03=7.Тахограмма работы ПЧ приведена ниже.Обратите внимание: настроенная уставка частоты после снятия и восстановления команды от АСУТП (релейный выход №1, замыкание цепи REV-GND) сохраняется и ПЧ осуществляет разгон на эту уставку после восстановления команды.