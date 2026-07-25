Как произвести изменения в объекте «Расписание».

Открыть Редактор Объектов (Object Edit).

Найти список объектов «Расписание» (Schedule) и два раза щелкнуть левой кнопкой мыши на том объекте, в котором необходимо внести изменения (Рисунок 1).

После чего название кнопки «Add» (Добавить) изменится на «Modify» ( Изменить).

Теперь по нажатию на кнопку «Modify» выбранное Расписание откроется и в нем можно будет произвести необходимые корректировки (Рисунок 2, 3).

Окно с Расписанием закроется и в окне «Edit Object», в которое мы вернулись, необходимо нажать кнопку «Save» (Сохранить) для записи изменений в вашем проекте (см. Рисунок 5).

Следующим этапом необходимо все изменения загрузить в контроллер.

Дождитесь окончания загрузки,

Зайдите в меню «Отладка» (Debug) -> Устройство (Device) и выполните действия в порядке, указанном на рисунке 7.

В среде разработки “SystemeHD Works”, начиная с версии v 26.03.30 (Firmware DDC v08.12.01.0x.2x) , появилась возможность производить изменения в уже созданном объекте «Расписание» (Schedule) без его полной замены.Для того, чтобы внести изменения, и они вступили в силу, необходимо произвести следующие действия:Рисунок 1.Рисунок 2.Рисунок 3.Например необходимо изменить время включения устройства с 2 часов 00 мин. на 3 часа 00 минут.Для внесения этих изменений следует произвести действия в порядке, указанном на рисунке 4.1. Выбрать в расписании время для конкретного дня недели, которое мы хоти изменить.Пусть это будет Понедельник 2 часа 00 мин.2. Щелкнуть левой кнопкой мыши на поле ввода времени.3. В открывшемся окне установить требуемое время.4. Нажать кнопку «ОК»5. Нажать кнопку «Modify» (Изменить) для переноса заданного значения в Расписание.6. Нажать кнопку «Confirm» (Подтвердить) для подтверждения произведённых действий.Рисунок 4.Рисунок 5.Рисунок 6.Для этого нажать левой кнопкой мыши в строке с именем Конфигурации и выбрать команду«Download Config» (Загрузить конфигурацию) как на рисунке 6.Рекомендуем в пункте 5, после нажатия кнопки «Reset», сделать паузу на время перезагрузки контроллера и восстановления его связи с ПК.Рисунок 7.Рисунок 8.Если в память контроллера загружен обновленный объект «Расписание», то после нажатия кнопки 6 «Refresh», текущее окно станет неактивным (см. Рисунок 8), т.к. отображаемое текущее Расписание уже не является актуальным. Это неактивное окно можно закрыть.Рисунок 9.При новом открытии окна Списка Объектов (Object List) в режиме Отладки «Debug» (Рисунок 9), нажатие кнопки «Refresh» выведет обновленную информацию из ПЛК с внесенными нами изменениями в объекте «Расписание».