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Как произвести изменения в объекте «Расписание».

ID:230860

В среде разработки “SystemeHD Works”, начиная с версии v 26.03.30 (Firmware DDC v08.12.01.0x.2x) , появилась возможность производить изменения в уже созданном объекте «Расписание» (Schedule) без его полной замены.
Для того, чтобы внести изменения, и они вступили в силу, необходимо произвести следующие действия:
  • Открыть Редактор Объектов (Object Edit).
  • Найти список объектов «Расписание» (Schedule) и два раза щелкнуть левой кнопкой мыши на том объекте, в котором необходимо внести изменения (Рисунок 1).


Рисунок 1.
  •  После чего название кнопки «Add» (Добавить) изменится на «Modify» ( Изменить).
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Рисунок 2.

  • Теперь по нажатию на кнопку «Modify» выбранное Расписание откроется и в нем можно будет произвести необходимые корректировки (Рисунок 2, 3).



   Рисунок 3.

Например необходимо изменить время включения устройства с 2 часов 00 мин. на 3 часа 00 минут.
Для внесения этих изменений следует произвести действия в порядке, указанном на рисунке 4.
1.     Выбрать в расписании время для конкретного дня недели, которое мы хоти изменить.
Пусть это будет Понедельник 2 часа 00 мин.
2.     Щелкнуть левой кнопкой мыши на поле ввода времени.
3.     В открывшемся окне установить требуемое время.
4.     Нажать кнопку «ОК»
5.     Нажать кнопку «Modify» (Изменить) для переноса заданного значения в Расписание.
6.     Нажать кнопку «Confirm» (Подтвердить) для подтверждения произведённых действий.


   Рисунок 4.

  • Окно с Расписанием закроется и в окне «Edit Object», в которое мы вернулись, необходимо нажать кнопку «Save» (Сохранить) для записи изменений в вашем проекте (см. Рисунок 5).
        

Рисунок 5.

  •  Следующим этапом необходимо все изменения загрузить в контроллер.


Рисунок 6.

  Для этого нажать левой кнопкой мыши в строке с именем Конфигурации и выбрать команду 
«Download Config» (Загрузить конфигурацию) как на рисунке 6. 
  •  Дождитесь окончания загрузки,
  • Зайдите в меню «Отладка» (Debug) -> Устройство (Device) и выполните действия в порядке, указанном на рисунке 7.
Рекомендуем в пункте 5, после нажатия кнопки «Reset», сделать паузу на время перезагрузки контроллера и восстановления его связи с ПК.


Рисунок 7.
 
    

Рисунок 8.

Если в память контроллера загружен обновленный объект «Расписание», то после нажатия кнопки 6 «Refresh», текущее окно станет неактивным (см. Рисунок 8), т.к. отображаемое текущее Расписание уже не является актуальным. Это неактивное окно можно закрыть.
         

  Рисунок 9.

  При новом открытии окна Списка Объектов (Object List) в режиме Отладки «Debug» (Рисунок 9), нажатие кнопки «Refresh» выведет обновленную информацию из ПЛК с внесенными нами изменениями в объекте «Расписание».
 


Серия:  SystemeHD

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