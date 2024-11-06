STV320 управление положением без концевых выключателей

ID:190832

Вопрос: Необходимо перемещать позиционер во время нажатия кнопок влево-вправо, подключенных к входам S1 и S2 ПЧ STV320.

Движение при удержании кнопки, плавное ускорение до частоты 7Гц, при отпускании останов.

В конструкции отсутствуют концевые выключатели.

Надо чтобы при наезде на упор или при подаче команды движения на упор ПЧ отключал бы двигатель до следующего нажатия кнопки. Нужно заменить концевые выключатели функциями защиты ПЧ.



Среда: ПЧ STV320, все типоразмеры.



Решение: При наезде на упор момент сопротивления возрастает. ПЧ в режиме регулирования скорости поддерживает заданную скорость, увеличивая момент на валу. Возникает перегрузка.



Ниже показана настройка ПЧ с реакцией "останов" при перегрузке.



Нужно задать векторный закон управления двигателем Р00.00=0 (векторный закон по току).



Ввести данные двигателя в разделе Р02 и после этого провести автонастройку:

Р00.15=2 (статическая).



При работе на упор ПЧ пытается поддержать заданную скорость, увеличивая для этого момент на валу.



Нужно настроить максимум момента, который может обеспечить ПЧ в двигательном режиме:

Р03.18=0

Р03.20=130% - подобрать.



Дальше настроить реакцию системы в случае перегрузки по моменту:



Р11.08=0х012



2 - перегрузка относительно момента двигателя

1 - останов при перегрузке



Уровень перегрузки:

Р11.09=125% подобрать

Р11.10=1 с время детектирования перегрузки, подобрать.



При этих настройках при работе на упор ПЧ будет индицировать предупреждение и останавливать механизм.

Аварийного отключения ПЧ при этом не будет.

Если оператор будет нажимать кнопку СТАРТ опять, то ПЧ будет работать на упор, увеличивать момент на валу, входить в режим перегрузки и снова тормозить.





