Вопрос: как прочитать по коммуникационному протоколу Modbus состояние дискретных входов ПЧ STV320?
Среда/Окружение/Версии: ПЧ STV320, все типоразмеры.
Для чтения состояния дискретных входов ПЧ STV320 по Modbus нужно читать ячейку 300Ah.
Соответствие битов и дискретных входов:
BIT0 -- S1
BIT1 -- S2
BIT2 -- S3
BIT3 -- S4
BIT8 -- HDI
Пример:
Значение ячейки 300Ah, равное 0000 0101, означает, что на входах S1 и S3 присутствуют сигналы логической 1.
STV320: чтение состояния дискретных входов по Modbus
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