STV320: чтение состояния дискретных входов по Modbus

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Вопрос: как прочитать по коммуникационному протоколу Modbus состояние дискретных входов ПЧ STV320?



Среда/Окружение/Версии: ПЧ STV320, все типоразмеры.



Для чтения состояния дискретных входов ПЧ STV320 по Modbus нужно читать ячейку 300Ah.

Соответствие битов и дискретных входов:

BIT0 -- S1

BIT1 -- S2

BIT2 -- S3

BIT3 -- S4

BIT8 -- HDI



Пример:



Значение ячейки 300Ah, равное 0000 0101, означает, что на входах S1 и S3 присутствуют сигналы логической 1.





