STV050 Hertz: настройка реакции на обрыв обратной связи ПИД-регулятора

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Вопрос: как настроить отключение ПЧ STV050 Hertz при обрыве токовой петли 4..20 мА при ПИД-регулировании?



Среда: ПЧ STV050 Hertz, все типоразмеры.



Решение:



При обрыве обратной связи значение сигнала на входе ПИД-регулятора становится равным уставке давления. Это значение вызывает рост выходной частоты ПЧ вплоть до 50 Гц. При такой частоте вращения насоса возможны повреждения трубопроводов из-за повышенного давления в системе водоснабжения.



Настройка реакции ПЧ STV050 Hertz на обрыв токовой петли датчика обратной связи производится параметрами FA.26 и FA.27.



Задайте значение параметра FA.26=1%. Это соответствует току 2 мА: при понижении тока в петле менее 2 мА в течение времени детектирования обрыва ПЧ STV050 Hertz аварийно отключится с кодом PIDE.



Время детектирования обрыва задается в параметре FA.27.



