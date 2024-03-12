STV900: настройка реакции ПЧ на недогрузку/перегрузку

Предупреждение;

Авария.

как настроить реакцию ПЧ STV900 на недогрузку/перегрузку?: ПЧ STV900, STV900 IP55, все типоразмеры.Решение: реакция ПЧ STV900 на недогрузку/перегрузку настраивается параметрами Р11.08, Р11.09, Р11.10, Р11.11, Р11.12.Параметр Р11.08 определяет реакцию ПЧ на недогрузку и перегрузку.В ПЧ есть два вида реакции:Предупреждение, в отличие от аварии, не приводит к аварийному отключению ПЧ и торможению выбегом.Настройка параметра Р11.08 производится по разрядам (единицы, десятки, сотни, тысячи).Единицы (самое правое знакоместо) отвечает за базу, относительно которой рассчитывается недогрузка/перегрузка:0: недогрузка/перегрузка относительно номинального тока двигателя (ввести данные двигателя в Р02);1: недогрузка/перегрузка относительно номинального тока ПЧ;2: недогрузка/перегрузка относительно номинального момента двигателя (требуется векторный закон управления двигателем Р00.00=0/1 и автонастройка).3: Предварительная сигнализация перегрузки/недогрузки двигателя. Перегрузка определяется относительно номинального тока двигателя; недорузка определяется относительно номинальной мощности двигателя.4: Предварительная сигнализация перегрузки/недогрузки частотного преобразователя. Перегрузка определяется относительно номинального тока частотного преобразователя; недогрузка определяется относительно номинальной мощности частотного преобразователя.Десятки: (знакоместо левее единиц)0: ПЧ продолжает работать при предупреждении о недогрузке/перегрузке:1: ПЧ продолжает работать при предупреждении о недогрузке и тормозит выбегом при перегрузке:2: ПЧ продолжает работать при предупреждении о перегрузке и тормозит выбегом при недогрузке:3: ПЧ тормозит выбегом при предупреждении о недогрузке/перегрузке.Сотни: (знакоместо левее десяток)0: детектирование перегрузки/недогрузки всегда;1: детектирование перегрузки/недогрузки при установившейся скорости;Тысячи: не меняйте заводское значение.Недогрузка детектируется при токе/моменте (см.Р11.08) менее уровня Р11.11 в течение времени Р11.10.Перегрузка детектируется при токе/моменте (см.Р11.08) более уровня Р11.09 в течение времени Р11.12.



