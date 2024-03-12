STV320: чтение состояния дискретных выходов по Modbus

ID:223721

Вопрос: как прочитать по коммуникационному протоколу Modbus состояние дискретных выходов ПЧ STV320?



Среда/Окружение/Версии: ПЧ STV320, все типоразмеры.



Для чтения состояния дискретных выходов ПЧ STV320 по Modbus нужно читать ячейку 300Bh.

Соответствие битов и дискретных выходов:

BIT0 -- Y1

BIT1 -- резерв

BIT2 -- RO1

BIT3 -- RO2



Пример:



Значение ячейки 300Bh, равное 0000 0000 0000 0100, означает, что катушка реле RO1 под напряжением (активизирована) - например, при назначении на RO1 функции "Работа ПЧ" (Р06.03=1) при подаче команды СТАРТ на ПЧ значение 300Bh будет равно 0004h.





