Вопрос: как прочитать по коммуникационному протоколу Modbus состояние дискретных выходов ПЧ STV320?
Среда/Окружение/Версии: ПЧ STV320, все типоразмеры.
Для чтения состояния дискретных выходов ПЧ STV320 по Modbus нужно читать ячейку 300Bh.
Соответствие битов и дискретных выходов:
BIT0 -- Y1
BIT1 -- резерв
BIT2 -- RO1
BIT3 -- RO2
Пример:
Значение ячейки 300Bh, равное 0000 0000 0000 0100, означает, что катушка реле RO1 под напряжением (активизирована) - например, при назначении на RO1 функции "Работа ПЧ" (Р06.03=1) при подаче команды СТАРТ на ПЧ значение 300Bh будет равно 0004h.
STV320: чтение состояния дискретных выходов по Modbus
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