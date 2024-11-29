STV050 Hertz: подключение нагрузки к выходу МО1

постоянное напряжение 5В ~ 48В;

ток 0~50 мА.

Вопрос: как подключить нагрузку к выходу МО1 ПЧ Hertz?Среда: ПЧ STV050 Hertz, все типоразмеры.Решение:Выход МО1 является выходом типа "открытый коллектор". Эмиттер транзистора подключен к клемме GND. Коллектор подключен к клемме МО1.Характеристики МО1:Схема подключения нагрузки изображена в прилагаемом файле.Обратите внимание: параллельно нагрузке с индуктивностью должен быть подключен обратный диод. При закрытии транзистора при отсутствии диода на коллекторе транзистора возникает перенапряжение. Величина перенапряжения определяется величиной индуктивности нагрузки и скоростью закрытия (отключения) транзистора.Отсутствие диода может привести к появлению опасного перенапряжения и выходу транзистрра из строя.Типичный пример нагрузки с индуктивностью: катушка реле или контактора.Подбор диода нужно проводить согласно обратному напряжению и току в прямом направлении:обратное напряжение не менее 30 В;номинальный ток диода не менее номинального тока катушки.