STV050 Hertz: подключение нагрузки к выходу МО1

Среда: ПЧ STV050 Hertz, все типоразмеры.
Решение:
Выход МО1 является выходом типа "открытый коллектор". Эмиттер транзистора подключен к клемме GND. Коллектор подключен к клемме МО1.
Характеристики МО1:
- постоянное напряжение 5В ~ 48В;
- ток 0~50 мА.
Обратите внимание: параллельно нагрузке с индуктивностью должен быть подключен обратный диод. При закрытии транзистора при отсутствии диода на коллекторе транзистора возникает перенапряжение. Величина перенапряжения определяется величиной индуктивности нагрузки и скоростью закрытия (отключения) транзистора.
Отсутствие диода может привести к появлению опасного перенапряжения и выходу транзистрра из строя.
Типичный пример нагрузки с индуктивностью: катушка реле или контактора.
Подбор диода нужно проводить согласно обратному напряжению и току в прямом направлении:
обратное напряжение не менее 30 В;
номинальный ток диода не менее номинального тока катушки.