«Систэм Электрик» дополнила свою первую безрамочную серию Systeme Infinity термостатом

Российская компания «Систэм Электрик», разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, расширила ассортимент первой безрамочной серии электроустановочных изделий Systeme Electric в дизайнерском сегменте – Systeme Infinity – термостатами для теплых полов и стыкуемыми установочными коробками для полых стен.

Термостаты для управления электрическим теплым полом 230 В / 16 А имеют индикацию режима работы при помощи светодиода белого цвета и комплектуются датчиком температуры NTC 10 кОм / 2,5 м, а также винтами крепления. Лицевые поверхности термостатов выполнены из матового стекла, устойчивого к загрязнениям и царапинам. Эта уникальная особенность всей серии Systeme Infinity не только создает элегантный внешний вид, но и обеспечивает долговечность. Окраска обратной поверхности стекла выполнена в шести трендовых оттенках, перекликающихся с пейзажами российской природы: арктический лед, песчаный берег, таежное утро, полярная ночь, вулканический пепел и стальное небо.

Новые установочные коробки обеспечивают безупречное выравнивание при монтаже Systeme Infinity в гипсокартонные стены благодаря специальной конструкции, обеспечивающей сборку их в неограниченные по количеству изделий блоки как по горизонтали, так и по вертикали – универсальное решение для любого пространства современных интерьеров.