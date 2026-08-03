Универсальный навесной шкаф из листовой стали (RAL7035) с монтажной панелью из оцинкованной стали, предназначен для размещения внутри оборудования. Может устанавливаться как внутри помещений, так и на улице.
УУниверсальный навесной шкаф из листовой стали SystemeNSB
Цельносварной универсальный навесной шкаф из листовой стали 1,5 мм, в RAL7035, со съемной фланш панелью, оцинкованной монтажной панелью, замками под ключ «двойной бит».
Преимущества
Листовой металл 1.5мм
Порошковое покрытие RAL7035
Степень защиты IP66
Монтажная панель – оцинкованная сталь
Съемные усилители двери из оцинкованной стали
Съемная утопленная в корпус фланш-панель
Петли с механизмом быстрой установки двери
Замки из полиамида, под личинку «двойной бит»
Ассортимент
|Артикул
|Описание
|Ширина, мм
|Высота, мм
|Глубина, мм
|NSB304020
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 300x400x200 с ф/п
|400
|300
|200
|NSB303020
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 300x300x200 с ф/п
|300
|300
|200
|NSB403020
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 400x300x200 с ф/п
|300
|400
|200
|NSB804030
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800х400x300 с ф/п
|400
|800
|300
|NSB604020
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 600х400x200 с ф/п
|400
|600
|200
|NSB406020
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 400x600x200 с ф/п
|600
|400
|200
|NSB504020
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 500х400x200 с ф/п
|400
|500
|200
|NSB505020
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 500x500x200 с ф/п
|500
|500
|200
|NSB606025
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 600x600x250 с ф/п
|600
|600
|250
|NSB608030
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 600х800x300 с ф/п
|800
|600
|300
|NSB705025
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 700х500x250 с ф/п
|500
|700
|250
|NSB806025
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800х600x250 с ф/п
|600
|800
|250
|NSB806040
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800x600x400 с ф/п
|600
|800
|400
|NSB606020
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 600x600x200 с ф/п
|600
|600
|200
|NSB808030
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800x800x300 с ф/п
|800
|800
|300
|NSB806020
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800х600x200 с ф/п
|600
|800
|200
|NSB808020
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800x800x200 с ф/п
|800
|800
|200
|NSB106025
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1000х600x250 с ф/п
|600
|1000
|250
|NSB106040
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1000х600x400 с ф/п
|600
|1000
|400
|NSB801020
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800х1000x200 с ф/п
|1000
|800
|200
|NSB601025
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 600х1000х250 с ф/п 2дв.
|1000
|600
|250
|NSB801025
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800х1000х250 с ф/п 2дв.
|1000
|800
|250
|NSB101030
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1000x1000x300 с ф/п 2дв.
|1000
|1000
|300
|NSB141030
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1400х 1000x300 с ф/п 2дв.
|1000
|1400
|300
|NSB141040
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1400х 1000x400 с ф/п 2дв.
|1000
|1400
|400
|NSB121240
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1200x1200x400 с ф/п 2дв.
|1200
|1200
|400
|NSB101230
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1000х1200х300 с ф/п 2дв.
|1200
|1000
|300
|NSB121230
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1200х1200х300 с ф/п 2дв.
|1200
|1200
|300
|NSB601230
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 600х1200х300 с ф/п 2дв.
|1200
|600
|300
|NSB101430
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1000х1400х300 с ф/п 2дв.
|1400
|1000
|300
|NSB108030
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1000х800x300 с ф/п
|800
|1000
|300
|NSB108040
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1000х800x400 с ф/п
|800
|1000
|400
|NSB302015
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 300x200х150 с ф/п
|200
|300
|150
|NSB121030
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1200х1000x300 с ф/п 2дв.
|1000
|1200
|300
|NSB121040
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1200х1000x400 с ф/п 2дв.
|1000
|1200
|400
|NSB126030
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1200х600x300 с ф/п
|600
|1200
|300
|NSB126040
|NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1200х600x400 с ф/п
|600
|1200
|400
Применение
Предназначены для установки электрического, пневматического, гидравлического и прочего оборудования как внутри помещений, так и на улице.
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