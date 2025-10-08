Продукты
NSB801020
NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800х1000x200 с ф/п
Референс: NSB801020
Серия SystemeNSB
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804092583542110181 см. 40.1кг.
Документы
Техническая документация
Листовка SystemeNSB
Дата документа: 08/10/2025
Формат PDF
Размер 1.07 MB
Листовка SystemeNSB
Д-ТР ТС-МП
ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.05787_25
Формат PDF
Размер 241.33 kB
Срок действия: 13/08/2025 - 12/08/2030
ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.05787_25
