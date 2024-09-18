«Выбор щитовика»: бренд Dekraft стал победителем премии «Золотой Фотон»

Бренд низковольтного оборудования Dekraft, входящий в группу компаний «Систэм Электрик» (Systeme Electric), стал победителем Евразийской Премии «Золотой Фотон» в номинации «Выбор щитовика». Эксперты выбрали Dekraft на основании результатов опроса, проведенного Ассоциацией РАЭК.

«Золотой Фотон» – отраслевая премия, призванная помочь потребителям сориентироваться на высококонкурентном рынке продукции для умного города и сделать выбор по критерию качества. Победителей выбирает профессиональное независимое жюри, в состав которого входят ведущие эксперты отрасли, представители конечных заказчиков, архитекторы и девелоперы.

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

Несмотря на все перемены на отечественном рынке, в том числе связанные с уходом зарубежных производителей, Dekraft продолжает активно развиваться и востребован в своем сегменте благодаря сбалансированному сочетанию цены и качества, оптимизированным логистическим цепочкам и срокам поставок продукции. За последние несколько лет мы модернизировали ключевые платформы, значительно расширили ассортимент и представили новые категории продуктов, что нашло свое отражение в ребрендинге Dekraft. При этом слоган «Защитите ваше будущее» не изменился и отражает наши принципы производства безопасного и надежного оборудования для строительства и различных отраслей промышленности

Продуктовые категории Dekraft включают в себя качество электроэнергии, оборудование для распределения электроэнергии, пускорегулирующую аппаратуру, промышленную автоматизацию, модульное оборудование и щитки, щитовое оборудование и аксессуары, а также светотехнику.

Оборудование бренда Dekraft соответствует международным стандартам качества. Уровень автоматизации производства составляет 97%, применяются система бережливого производства, а также сертифицированная система менеджмента ISO. Часть ассортимента – корпуса, оболочки, розетки на DIN-рейку и щитовые аксессуары – производятся на заводах в России.

Продукция бренда Dekraft имеет гарантийные сроки 3 года и 5 лет. В 2023 году в России было реализовано более 20 масштабных проектов на объектах промышленности, жилищного и гражданского строительства, IT и коммуникаций на основе оборудования Dekraft.