«Систэм Электрик» победила на региональном этапе премии ТПП «Золотой Меркурий»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, победила на региональном этапе национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

Премия «Золотой Меркурий» учреждена Торгово-промышленной палатой РФ и проводится при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Приз ежегодно присуждается наиболее успешным предприятиям малого, среднего и крупного бизнеса за достижения в области производственной эффективности, инновационного развития, экспортной деятельности и социальной ответственности.

Региональный этап в Санкт-Петербурге выявил лучшие компании, продемонстрировавшие высокие темпы роста, внедрение современных технологий и устойчивые конкурентные позиции. Инструменты продвижения собственных продуктов и решений «Систэм Электрик» были удостоены высокой оценки от Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты: компания победила в номинации «Демонстрируем будущее – инновационный прорыв на выставке».

В 2025 году «Систэм Электрик» приняла участие в отраслевых выставках – ЭЛЕКТРО и НЕФТЕГАЗ. В ЭЛЕКТРО компания участвовала в статусе стратегического партнера с собственным интерактивным стендом, представлявшим решения Управлений по рынкам «Энергетика и Автоматизация» и «Электроустановочные изделия», в том числе с применением инструментов геймификации, а на выставке НЕФТЕГАЗ «Систэм Электрик» выступала инновационным партнером и сделала акцент на привлечение аудитории через выступление лидеров компании в деловой программе Евразийского нефтегазового форума.

На мероприятиях «Систэм Электрик» удалось эффективно продемонстрировать посетителям выставок российские разработки и собственное производство, технологические особенности продуктов, их ключевые преимущества, инновационный эффект и практическую применимость.