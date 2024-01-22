Продукция завода «Потенциал» снова вошла в число победителей конкурса «100 лучших товаров России»

Продукция завода «Потенциал» (входит в состав российской производственной компании «Систэм Электрик») вошла в число победителей конкурса «100 лучших товаров России» 2023 года. Статус продуктов «Золотой сотни» получили изделия линейки AtlasDesign Profi54 – одноклавишный выключатель и розетка в цвете «антрацит».

«100 лучших товаров России» – один из главных конкурсов в области качества. Проект содействует повышению конкурентоспособности реального сектора экономики, ускоряет импортозамещение и наполнение внутреннего рынка страны инновационными, высококачественными, экологичными и безопасными товарами отечественного производства.

В ходе торжественной церемонии победителей конкурса наградил заместитель председателя правительства Республики Марий Эл Дмитрий Троицкий.

Продукция линейки AtlasDesign Profi54 производится на заводе «Потенциал» (г. Козьмодемьянск), предприятии полного цикла, где представлены все этапы проектирования и производства электроустановочных изделий: от разработки и конструирования деталей и механизмов до сборки и упаковки. Завод входит в список системообразующих предприятий Республики Марий Эл, а его продукция ранее неоднократно побеждала во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» в номинации «Промышленные товары для населения».

«Потенциал» является одной из стратегических производственных площадок «Систэм Электрик». В рамках соглашения об инвестиционном сотрудничестве, которое генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев и Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев подписали на Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году, компания вкладывает в расширение и модернизацию производства, а также строительство новых инфраструктурных объектов на предприятии более 1,5 млрд рублей.