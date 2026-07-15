«Систэм Электрик» победила в двух номинациях конкурса «Электрореклама‑2026»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, стала победителем конкурса «Электрореклама‑2026» в номинациях «Лучший выставочный стенд» и «Лучший продающий текст».

Ежегодный конкурс «Электрореклама» направлен на выявление лучших практик в области позиционирования, развития бренда и коммуникаций среди компаний электротехнического и энергетического рынков. В состав жюри входят представители этих отраслей, а также эксперты в сфере рекламы и маркетинга.

Победа в номинации «Лучший выставочный стенд» подтвердила высокий уровень визуальных и коммуникационных решений «Систэм Электрик», использованных на Российской энергетической неделе. Впервые в истории компании концепция индустриального маркетинга была реализована в полной мере. На примере электроустановочных изделий, воздушного автоматического выключателя SystemePact ACB и КРУЭ RME «Систэм Электрик» показала эволюцию процесса локализации оборудования в России.

Наградой в категории «Лучший продающий текст» отмечена эффективность обзорной статьи о SCADA-системах. Systeme Platform – российское программное обеспечение уровня SCADA для построения быстродействующих и отказоустойчивых систем автоматизации и диспетчеризации в промышленности, ЦОД, распределенных и высоконагруженных объектов любой сложности с легким внедрением и удобным обслуживанием. Включено в реестр Российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

«Систэм Электрик» также заняла третье место в номинации «Видеореклама». Впервые в России на камеру со скоростью 200 000 кадров в секунду засняли, как возникает, горит и угасает электрическая дуга внутри автоматического выключателя – то, что обычно кажется нам мгновенной вспышкой. Тест на скорость гашения дуги – один из ключевых показателей безопасности и надежности оборудования.

Ещё одну высшую награду получил календарь-капсула НТЦ «Механотроника». Уникальная послойная концепция «Открой Механотронику» визуализирует путь создания продукта от первых чертежей до готового устройства, поэтапно открывая картину месяца за месяцем.