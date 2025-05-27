«Систэм Электрик» получила премию Digital Leaders за проект автоматизации для Третьяковской галереи

Российская компания «Систэм Электрик» получила премию Digital Leaders в номинации «Проект года», категория «Управление недвижимостью» за реализованный проект автоматизации и диспетчеризации нового корпуса Государственной Третьяковской галереи.

Digital Leaders – ежегодная премия, которая является развитием проекта «Время инноваций» и вручается за достижения в сфере цифровизации продуктов, процессов, сервисов и проектов, внесших вклад в развитие цифровых решений. В состав экспертного совета премии входят ведущие специалисты в сфере цифровой трансформации, представители науки, бизнеса и органов государственной власти. Лауреатами премии становились Госкорпорация «Росатом», СБЕР, «Аэрофлот», «Газпром нефть», «Северсталь».

«Систэм Электрик» выступила в качестве технологического поставщика и подрядчика комплексного проекта и обеспечила новый корпус Третьяковской галереи системами пожарной сигнализации, автоматизации и диспетчеризации инженерных систем здания Building Management System.

К надежности инженерных систем арт-пространства предъявлялись высокие требования для соблюдения особого режима – произведения искусства должны храниться и экспонироваться при температуре 18-20ºC и относительной влажности воздуха 50-55%.

При программировании контроллеров и систем диспетчеризации здания использовалось российское ПО уровня SCADA Systeme Platform, разработанное компанией Systeme Soft (входит в группу компаний «Систэм Электрик»). Systeme Platform включено в Реестр российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Завершить строительство на год раньше запланированного срока помог управленческий опыт технического заказчика ППК «Единый заказчик в сфере строительства» и генерального подрядчика «ЛАНИТ-Интеграция», а также слаженная работа всех подрядных компаний.

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

«Стратегия «Систэм Электрик» охватывает как цифровую трансформацию ключевых бизнес-процессов, так и развитие экосистемы продуктов и решений на основе нашего отечественного программного обеспечения. Поэтому особенно приятно, что «Систэм Электрик» стала лауреатом премии Digital Leaders уже во второй раз. В 2023 году экспертное сообщество отметило переход на российскую систему 1С ERP, который удалось осуществить в очень сжатые сроки. Теперь отраслевое признание получили разработанные нами технологии для автоматизации и диспетчеризации, эффективно работающие в главном музее национального искусства страны».

Кроме того, «Систэм Электрик» непрерывно повышает уровень цифровизации и автоматизации производственных процессов на собственных заводах компании. «Систэм Электрик» была отмечена на национальной премии «Наш вклад» сезона 2024-2025 за цифровые решения для управления производством SystemeMES в поддержку федерального проекта «Бережливое производство», который является частью национального проекта «Производительность труда».