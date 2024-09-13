«Систэм Электрик» второй год подряд возглавляет рейтинг вендоров инженерных решений для ЦОД в России

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, инженерной инфраструктуры дата-центров и программного обеспечения заняла первое место в рейтинге «ТОП-10 вендоров инженерных решений для ЦОД в России в 2024 году». В исследовании, представленном ИКС-МЕДИА на ежегодном международном форуме «ЦОД», приняли участие ведущие специалисты крупнейших отечественных дата-центров, проектировщики и консультанты.

На конференции также показали обновленную карту восприятия вендоров, которые оценивались по таким критериям как представленность, качество оборудования, широта модельного ряда, квалификация персонала, стабильность, открытость, наличие собственных разработок и потенциал. «Систэм Электрик» лидирует в сегментах «ИБП» и «СКС и стойки».

«Комплексный подход – это не только широкое продуктовое предложение, которое функционально охватывает все области, но и качественные современные сервисы и обширный опыт инженерной команды. Столь же важен фокус на логистике и непрерывной поддержке заказчиков на различных этапах проектов. Мы изначально сделали ставку на такой подход и видим, что он помогает эффективнее выстраивать инженерную инфраструктуру дата-центров», – прокомментировал первый заместитель генерального директора по рынку «ИТ-Решения» «Систэм Электрик» Роман Шмаков.

На форуме «ЦОД» «Систэм Электрик» продемонстрировала свои решения для надежной инфраструктуры и обеспечения работоспособности центров обработки данных, созданные на базе НИОКР-центра Systeme Electric. Среди них монтажный шкаф серии Uniprom Rack, модульный ИБП серии Excelente VM, внутрирядный кондиционер серии CoolRow, воздушный выключатель SystemePact ACB, выключатели в литом корпусе SystemePact CCB, промышленные контроллеры SystemePLC и панели оператора серии SystemeHMI SGU, модульные BACnet контроллеры автоматизации зданий, российское ПО для автоматизации и диспетчеризации ЦОД, зданий и промышленности Systeme Platform.

Кроме того, эксперты «Систэм Электрик» рассказали о системе мониторинга и управления DC Guard, которая обратно совместима с решениями APC, интегрируется со SCADA-системами зданий и может быть частью общей платформы управления инженерной инфраструктурой объекта в целом. Также они продемонстрировали сервисное предложение: цифровое решение для серверного обслуживания Systeme Maintenance и платформу «Удаленный эксперт» на основе технологии дополненной реальности.

В рамках деловой программы спикеры поделились своим мнением о трендах и вызовах российского рынка ЦОД, вопросах повышения отказоустойчивости с помощью цифровых сервисов, важности комплексного предложения.