«Систэм Электрик» победила в конкурсе «ITSM Проект года 2026» c проектом внедрения платформы SimpleOne

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, получила высокую оценку проекта по цифровой трансформации сервисного управления, реализованного на платформе SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG). Проект также был отмечен специальным призом в номинации «Внимание к деталям» в конкурсе «ITSM Проект года 2026». Его итоги были подведены на XVI Ежегодной конференции itSMF 2026.

Конкурс «ITSM Проект года» проводится Ассоциацией организаций и специалистов в сфере управления информационными технологиями «ИТ Сервис-менеджмент форум» (itSMF России) с 2012 года для выявления лучших практик управления в области информационных технологий. Жюри формируется из представителей ведущих компаний в различных отраслях и разработчиков ИТ-решений. Лауреатами становились ПАО Сбербанк, Банк ГПБ (АО), ООО «Яндекс», ПАО «МТС» и другие лидеры бизнеса.

В основе победившего проекта «Систэм Электрик» – миграция с глобальной платформы ServiceNow на российское решение SimpleOne, выполненная в кратчайшие сроки после ухода вендора с российского рынка. Собственная команда Systeme Digital, отвечающая за внедрение, совместно с партнером ICL SOFT развернула новый портал и перенесла ключевые цифровые ИТ- и HR-сервисы без снижения качества обслуживания более 3 000 сотрудников в 18 офисах по России и Беларуси.

Следующим шагом стало масштабирование: платформа выросла от инструмента ИТ-поддержки до корпоративного ESM-портала, охватив 9 ключевых внутренних служб. В 2025 году через единое цифровое окно прошло более 72 000 заявок при уровне удовлетворенности сотрудников внутренними сервисами свыше 95%.

Менеджер ИТ-проектов «Систэм Электрик» Виталий Денисов:

За период с 2023 года нам удалось пройти масштабный путь трансформации от классической ITSM-модели к ESM-подходу с развитием платформы SimpleOne до уровня корпоративного портала, выступающего единым цифровым окном для наших сотрудников. Высокий уровень экспертизы, вовлеченность и синергия между подразделениями позволили не только реализовать масштабные изменения, но и выстроить культуру сервисного взаимодействия. Благодаря этому удалось создать устойчивую и развивающуюся сервисную экосистему

При оценке проекта члены жюри отметили глубокую проработку процесса и инструментов с учетом всех особенностей организации, и обоснованность выбранных решений реальными потребностями.

Генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG, Руслан Шарипов:

Проект «Систэм Электрик» уникален по своей динамике и долгосрочному результату. Всего за месяц команда провела миграцию с ServiceNow, сохранив качество обслуживания, а уже через два года платформа SimpleOne выросла в полноценный ESM-портал. Подобное импортозамещение международного решения для создания единого цифрового окна – лучшее доказательство того, что наша платформа способна масштабироваться вместе с бизнесом и приносить измеримую ценность