«Систэм Электрик» и Axenix получили премии за внедрение российской ERP-платформы

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric) и консалтинговая компания Axenix удостоены премий «Время инноваций» и Digital Leaders Award за реализованный проект перехода с глобальной корпоративной системы управления предприятием SAP ERP на отечественное решение «1C:ERP».

Компания «Систэм Электрик» получила награду Digital Leaders Award в номинации «Проект года», категория «Автоматизация внутренних и общекорпоративных бизнес-процессов». Digital Leaders Award – награда в рамках проекта «Время инноваций», которая вручается за высокие достижения в сфере цифровизации продуктов, процессов, сервисов и проектов, внесших вклад в развитие цифровых решений и онлайн-сервисов.

Вместе с тем компания Axenix, предоставляющая услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности, отмечена премией «Время инноваций» в номинации «Импортозамещение: технология года», категория «IT и цифровые технологии». Премия присуждается компаниям за лучшие инициативы и практики по внедрению, разработке и развитию передовых решений. Победителей выбирает экспертный совет, состоящий из общественных деятелей, представителей научного сообщества, бизнеса и госсектора. Основные критерии оценки – систематичность, масштаб и значимость инновации.

В 2023 году специально сформированная бизнес-команда, эксперты центра компетенций 1С «Систэм Электрик» и специалисты Axenix успешно и в короткий срок провели импортозамещение ERP-системы, обеспечив непрерывность бизнес-процессов. В качестве целевого решения был выбран продукт «1С:ERP. Управление предприятием».

Проект был реализован в два этапа. В ходе первого был реализован «стресс-сценарий», подразумевающий полноценное использование типового функционала «1С:ERP» в рамках MVP. На втором этапе была проведена комплексная автоматизация основных производственных и финансовых процессов «Систэм Электрик». В настоящий момент система «1С:ERP» прошла период опытно-промышленной эксплуатации и переведена в промышленную.

«Проект был реализован одновременно с комплексной трансформацией «Систэм Электрик» в российскую компанию, объединяющую 3 современных производственных площадки, Центр инноваций Systeme Soft, 2 логистических центра, крупнейший в отрасли инженерно-сервисный центр и офисы по всей стране и в Беларуси. Благодаря внедрению «1С:ERP» нам удалось обеспечить импортозамещение технологических решений и продолжить развитие ключевых сервисов и систем», - отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации «Систэм Электрик» Кирилл Власов.

«Проект в «Систэм Электрик» потребовал от наших специалистов высокого уровня компетенций в области зарубежных и отечественных ERP-систем, а также нестандартных решений. Мы рады, что экспертное сообщество не обошло его вниманием и удостоило награды», – делится впечатлениями Светлана Долгова, директор департамента платформенных решений Axenix.