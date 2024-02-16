Энергокомпании выбирают низковольтное коммутационное оборудование «Систэм Электрик»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, получила максимальные оценки в номинации «Низковольтное коммутационное оборудование» по итогам прямого опроса генерирующих и сетевых компаний.

Опрос проводило агентство «ТЭК-Рейтинг». Основная задача рейтинга поставщиков топливно-энергетического комплекса – выявить лучших производителей продукции и услуг. Рейтинг содействует развитию информационного обеспечения и конкурентности рынка поставок ТЭК, повышению его прозрачности и открытости, обмену информацией о поставщиках между компаниями. Рейтинг стимулирует поставщиков продукции и услуг к повышению качества, повышает их взаимосвязь с потребителями.

Награждение победителей рейтинга состоялось на ежегодной конференции «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (ИНВЕСТЭНЕРГО-2024). Конференция проходит при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и собирает службы материально-технического обеспечения и капитального строительства генерирующих, сетевых и сбытовых компаний для обсуждения модернизации основных фондов, закупочных процедур и практики взаимодействия заказчиков с поставщиками и подрядчиками.

«Для нас очень ценно признание со стороны отраслевого сообщества. Эта награда еще раз подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, ведь одним из приоритетов «Систэм Электрик» является создание наиболее широкого портфеля лучших в нашей отрасли продуктов и решений, востребованных в ключевых отраслях российской экономики. Для этого мы активно развиваем собственные НИОКР, инвестируем в модернизацию и расширение наших предприятий полного цикла, а также развиваем взаимоотношения и партнерства с ключевыми заказчиками российского топливно-энергетического комплекса», – подчеркнул генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.

«Систэм Электрик» предлагает линейки низковольтного коммутационного оборудования своих брендов Systeme Electric и Dekraft, в которые входят: модульное оборудование (автоматические выключатели, дифференциальные автоматы, выключатели-разъединители и другое); предохранители; выключатели в литом корпусе; воздушные автоматические выключатели; силовые выключатели-разъединители; пускорегулирующая аппаратура (контакторы, тепловые реле, автоматические выключатели для защиты электродвигателей).

Эти и другие новейшие продукты и решения брендов компании «Систэм Электрик» будут представлены на Инновационном Саммите 2024. Инновационный Саммит – масштабная конференция и выставка, которую компания «Систэм Электрик» ежегодно проводит для партнеров, заказчиков и профессионалов отрасли. Мероприятие состоится 15-18 апреля 2024 г. в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне в Москве одновременно с выставкой «Нефтегаз-2024», где «Систэм Электрик» выступает Инновационным партнером и участником.