РАЭК признала работу «Систэм Электрик» прорывом 2024 года на российском электротехническом рынке

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, на ежегодной октябрьской сессии Российской ассоциации электротехнических компаний (РАЭК) получила награду RAEC Awards 2024 в номинации «Прорыв года. Электротехника».

Ежегодно на октябрьской сессии РАЭК отмечает лучших поставщиков ассоциации. Голосование проводится среди всех членов организации на основе оценки показателей деятельности по определенным категориям. Тема встречи этого года – новый, русский стиль управления на электротехническом рынке.

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

«Систэм Электрик» ценит независимую экспертную оценку Российской ассоциации электротехнических компаний. Со своей стороны прикладываем все усилия, чтобы демонстрировать высокие показатели качества: анализируем потребности отечественного рынка, инвестируем ресурсы в разработку и локализацию новейших продуктов и решений, модернизацию производства и развитие технологических процессов. Благодаря этой работе в текущем году мы представили почти 50 новых продуктов, в том числе в области конечного распределения. К примеру, мы расширили линейку модульного оборудования City9 Set, которая пришла на смену востребованной серии Easy9, и разработали качественно новый продукт – Systeme9

РАЭК — первый в России союз независимых электротехнических компаний-дистрибьюторов, занимающих лидирующие позиции, каждый в своем регионе. Ассоциация основана в 2012 году.