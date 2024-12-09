Серия розеток и выключателей ArtGallery отмечена премией BEST RUSSIAN DESIGN

Электроустановочные изделия серии ArtGallery от «Систэм Электрик» (Systeme Electric), российского производителя комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, стали лауреатами премии BEST RUSSIAN DESIGN AWARDS 2024 за высокое качество решений и актуальный продуктовый дизайн.

«Систэм Электрик» получила сертификат отличия и признания «Звезда дизайна» за функциональную эргономику продукта.

ArtGallery – это первая дизайнерская серия электроустановочных изделий, созданная «Систэм Электрик». Помимо современного минималистичного дизайна, серию отличают трендовые цвета, тонкая эстетичная рамка с радиусом скругления углов 2 мм, которая соответствует актуальным трендам, и отсутствие перегородок в многопостовых рамках. Палитра ArtGallery состоит из 12 оттенков, что позволяет подобрать подходящее цветовое сочетание для любого интерьера – и для небольшой квартиры, и для крупного бизнес-центра.

Престижная награда в области дизайна BEST RUSSIAN DESIGN AWARDS вручается ежегодно с 2010 года. За это время в конкурсе приняли участие более 2200 дизайнеров, и более 380 из них стали победителями. Организатором премии является общественная некоммерческая организация в сфере архитектуры и дизайна Совет экспертов CEID.

Конкурс разделен на два направления: INTERIA AWARDS, охватывающее общественные и коммерческие интерьеры, а также жилые интерьеры middle-up и premium уровня, и EXTERIA AWARDS, включающее в себя частное строительство домов, ландшафтный дизайн и архитектуру.