«Систэм Электрик» вновь вошла в Рейтинг поставщиков ТЭК в категории «Низковольтное коммутационное оборудование»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, вошла в Рейтинг базовых поставщиков топливно-энергетического комплекса в категории «Низковольтное коммутационное оборудование» по итогам прямого опроса крупнейших компаний-заказчиков агентством «ТЭК-Рейтинг».

Рейтинг поставщиков оборудования и материалов для электроэнергетики составляется с целью выявления лучших производителей продукции и услуг. Он также содействует повышению прозрачности рынка поставок для ТЭК и стимулирует производителей к улучшению качества продукции.

Награждение участников рейтинга состоялось в рамках конференции «Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике» (ИНВЕСТЭНЕРГО – 2026), которая ежегодно проходит при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ. Мероприятие объединяет специалистов по закупкам и капитальному строительству генерирующих, сетевых и сбытовых компаний для обсуждения модернизации основных фондов, закупочных процедур и практики взаимодействия заказчиков с поставщиками и подрядчиками.

«Систэм Электрик» предлагает линейки низковольтного коммутационного оборудования своих брендов Systeme Electric и Dekraft, в которые входят: модульное оборудование (автоматические выключатели, дифференциальные автоматы, выключатели-разъединители и другое); предохранители; выключатели в литом корпусе; воздушные автоматические выключатели; силовые выключатели-разъединители; пускорегулирующая аппаратура (контакторы, тепловые реле, автоматические выключатели для защиты электродвигателей) и др.