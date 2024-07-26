«Систэм Электрик» получила статус «Партнер национальных проектов России» в финале Национальной премии «Наш вклад»

«Систэм Электрик» (Systeme Electric), российский производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, стала финалистом Национальной премии «Наш вклад» сезона 2023-2024 и получила статус «Партнер национальных проектов России» наряду с другими ведущими представителями отечественной промышленности.

В финал премии вышел проект «Волонтерское движение «Систэм Электрик» в поддержку федерального проекта «Социальная активность», который является частью национального проекта «Образование». «Систэм Электрик» вошла в топ-20 компаний в категории «Крупный бизнес. Регион», лидерами которой стали АФК «Система», МХК «ЕвроХим» и «СУЭК».

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

Получение статуса «Партнер национальных проектов России» – это признание нашей компании как социально ответственного бизнеса и нашего стремления внести вклад в развитие общества на самом высоком уровне. Мы верим, что такие цели достигаются вместе, и, поэтому «Систэм Электрик» в значительной степени ориентирована на людей. Мы уделяем большое внимание локализации производства, разработкам инновационных продуктов, но важную роль для нас также играет и социальная активность. Это направление мы продолжим развивать во всех регионах присутствия

В рамках добровольческого движения «Систэм Электрик» работники компании могут узнать о возможностях волонтерства, социальных и экологических активностях, где их участие востребовано и полезно. Проект начинался с небольшой группы инициативных сотрудников, но при поддержке руководства организации быстро перерос в самостоятельное направление деятельности. Волонтеры регулярно принимают участие в различных мероприятиях: просветительских, экологических и социальных акциях. Активные сотрудники помогают как муниципальным, так и некоммерческим организациям.

За время работы движения его участники из 20 регионов присутствия компании высадили более 500 деревьев, кустарников, многолетних и однолетних растений на муниципальных территориях, сдали более 60 литров крови в рамках Дней Донора, рассортировали и сдали на переработку более 3 тонн отходов, собранных на берегу Волги. В рамках «Эколектория» проведены более 7000 учебных часов по социальным и экологическим вопросам. Совместные инициативы не только помогли обществу, но и сплотили коллектив компании, ведь каждый стал частью общего, важного проекта.

Национальная премия «Наш вклад» – механизм публичного признания вклада бизнеса и НКО в достижение целей и задач национальных проектов. Заявки оцениваются по следующим критериям: соответствие целям и задачам национальных и федеральных проектов, признание экспертов (наличие отраслевых/индустриальных премий), вхождение в группу лидеров ESG-индекса РСПП «Вектор устойчивого развития» и позитивный социально-экономический эффект, оказываемый программой в регионе присутствия (по оценке глав субъектов РФ). Экспертный совет премии возглавляет заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Оператор премии – АНО «Национальные приоритеты».