«Систэм Электрик» второй год подряд становится «Партнером национальных проектов России»

«Систэм Электрик» (Systeme Electric), российский производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, в финале Национальной премии «Наш вклад» сезона 2024-2025 получила статус «Партнер национальных проектов России» наряду с другими лидерами отечественного бизнеса.

«Систэм Электрик» была отмечена на премии за «SystemeMES: Цифровые решения для управления производством» в поддержку федерального проекта «Бережливое производство», который является частью национального проекта «Производительность труда». «Систэм Электрик» вышла в финал премии в категории «Крупный бизнес. Регион», лидерами которой стали АФК «Система», «СУЭК», «Сахалинская энергия» и «Сибур холдинг».

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

«Систэм Электрик» вновь подтвердила приверженность национальным целям развития. В этом году получить статус «Партнер национальных проектов России» нам помогла наша собственная разработка – отечественное ПО SystemeMES, которое позволяет эффективно управлять производственными процессами с использованием концепции бережливого производства. Мы стремимся укреплять технологический суверенитет страны благодаря нашим программным продуктам, многие из которых уже вошли в Реестр Минцифры России, и в то же время постоянно улучшаем условия труда наших сотрудников. Так, после внедрения MES и оптимизации процессов на базе этого ПО производительность труда выросла на 15%. Планируем развивать это решение на всех наших предприятиях и видим растущий интерес к системе со стороны заказчиков

Для стабильного развития экономики важно масштабировать опыт успешного применения отечественных цифровых решений на промышленные предприятия. Система MES стала одним из таких решений. При этом уже на этапе разработки ПО были проведены испытания для обеспечения его соответствия стандартам кибербезопасности.

Основной фокус сделан на сокращение производственных потерь и скорость корректирующих мероприятий. Система позволяет не только эффективно контролировать и управлять производственными процессами, но и строить достоверные прогнозы. Отличительными чертами являются простой и понятный пользовательский интерфейс, мгновенные уведомления владельцев процессов, быстрая настройка участков, пользователей, нормативов и алгоритмов информирования. Благодаря этим и другим возможностям внедрение цифровой системы управления производством обеспечивает рост производительности труда от 5 до 15%.

Система была применена на заводах, которые входят в группу компаний «Систэм Электрик»: СЭЗЭМ в Коммунаре Ленинградской области и «Потенциал» в Козьмодемьянске Республики Марий Эл. Далее Systeme MES планируется внедрить в НТЦ «Механотроника» в Санкт-Петербурге.

Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак на церемонии награждения победителей премии «Наш вклад»:

В этом году в России по поручению Президента стартовали новые национальные проекты, рассчитанные до 2030 года. Они направлены на прорывное развитие страны и её технологическое лидерство, увеличение объёмов ВВП и производительности труда, повышение качества жизни людей и рост их доходов. Национальная премия «Наш вклад» стала платформой, которая отражает вклад бизнеса и НКО в достижение целей нацпроектов. Мы видим растущий интерес к социальным инициативам – финалисты премии активно помогают развитию регионов, созданию инфраструктуры, подготовке квалифицированных кадров для экономики, внедрению социальных инноваций и обеспечивают технологический суверенитет

Национальная премия «Наш вклад» – первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов. Экспертный совет премии возглавляет заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Оператор премии – АНО «Национальные приоритеты».