Завод «Потенциал» получил знак качества и включен в Национальный реестр производителей НОСТРОЙ

Завод «Потенциал» (входит в состав «Систэм Электрик», производителя комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации) получил свидетельство о присвоении «Знака качества» Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). Торжественное вручение прошло на международном строительном форуме 100+ TechnoBuild.

«Потенциал» получил свидетельство в связи с включением в Национальный Реестр добросовестных поставщиков и производителей строительной продукции. Проект реализуется НОСТРОЙ при поддержке Минстроя и Минпромторга России.

В 2022 году НОСТРОЙ начал составлять каталог отечественных стройматериалов и оборудования, чтобы строительные компании могли найти российские аналоги импортной продукции. Новый реестр был создан на основе этого каталога на базе проведенных аудитов. Производители, включенные в реестр, оцениваются по ряду критериев, в том числе учитывается контроль за производственными мощностями, персоналом и качеством продукции. Исследования продукции проводятся в независимых лабораториях в соответствии с заявленными техническими условиями и государственными стандартами.

Реестр представляет собой интерактивную карту, отражающую, где находятся заводы, производящие стройматериалы и оборудование, с указанием производственных мощностей, технической документации и подтверждением качества продукции. Применение продукции проверенных поставщиков и производителей строительных материалов положительно отразится на надежности и безопасности строительных объектов, позволит оптимизировать процессы и снизить затраты.

Завод полного цикла «Потенциал», на котором реализуются все этапы проектирования и производства электроустановочных изделий (выключатели и розетки), входит в список системообразующих предприятий Республики Марий Эл. На заводе производится каждая третья розетка или выключатель, продаваемые в России. «Систэм Электрик» является крупнейшим отечественным производителем электроустановочных изделий и инвестирует более 1,5 млрд рублей в повышение уровня автоматизации и обновление инфраструктуры «Потенциала». Компания продолжит расширять эту программу в связи с востребованностью продукции завода и возрастающими потребностями строительной отрасли.

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

Мы считаем, что важно подтверждать не только российское происхождение оборудования, но и его качество. В строительной отрасли эту задачу решает Реестр добросовестных производителей и поставщиков строительных ресурсов. Мы благодарны Ассоциации НОСТРОЙ за высокую оценку наших стремлений и признание «Систэм Электрик» добросовестной отечественной компанией для строительной отрасли. Создание реестра – один из ключевых шагов для определения качественного российского оборудования. Признание такого уровня говорит о правильности нашего решения инвестировать в создание наилучших в России продуктов, которые соответствуют по качеству и дизайну зарубежным аналогам

В 2023 году в Национальный Реестр добросовестных поставщиков и производителей был включен завод «СЭЗЭМ», где производится электротехническое оборудование среднего и низкого напряжения.

Компания последовательно реализует стратегию в области НИОКР, локализации и развития собственного производства. Менее чем за два года «Систэм Электрик» довела уровень локализации производства наиболее востребованной продукции по некоторым направлениям почти до 100%. Сегодня стратегическая цель «Систэм Электрик» – не только заместить иностранные аналоги, но и применять собственные компетенции, разработки и мировой опыт для достижения технологического лидерства.

Форум и выставка 100+ TechnoBuild – ежегодное мероприятие строительной отрасли, является частью большой Международной строительной недели. Ключевая задача выставки — представить новейшие достижения в строительстве, технологии и проекты для развития современных городов. Крупнейшие российские и иностранные компании презентуют здесь инновационные проекты, материалы, оборудование, технологии и уникальные методы строительства.