Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в церемонии запуска нового производства SystemePact ACB на СЭЗЭМ

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, ввела в работу новый цех по производству воздушных автоматических выключателей SystemePact ACB на предприятии «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» в год 15-летнего юбилея предприятия.

В торжественной церемонии принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который поздравил «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» с 15-летием:

Это предприятие — наш давний партнер. За 15 лет работы в Ленинградской области компания последовательно развивает производство, инвестирует в модернизацию и внедряет современные подходы. Сегодня на заводе работают около 100 человек, но это высокотехнологичное предприятие с качественной продукцией, которой пользуются энергетические компании региона

Мероприятие также посетили представители Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и администрации Гатчинского района, первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по рынкам «Энергетика и Автоматизация» Николай Ладыгин и первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по продажам и внешним связям Армен Бадалов.

Первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по рынкам «Энергетика и Автоматизация» Николай Ладыгин:

«Систэм Электрик» регулярно вкладывает средства в совершенствование и поддержку собственных предприятий и НИОКР. Одним из результатов этих инвестиций стало открытие новой производственной линии SystemePact ACB. Она позволяет обеспечить высокую степень локализации за счет применения отечественного сырья и компонентов, производимых в т.ч. на заводах Группы компаний «Систэм Электрик»; обеспечить гибкость исполнения заказов за счет широкого набора исполнений – более 1200 комбинаций; сократить срок производства и поставки готового изделия; увеличить качество готовой продукции за счет 100% входного контроля сырья и компонентов, а также обязательных выходных испытаний каждой единицы продукции. Таким образом объем производства воздушных выключателей превысит показатель в 5000 изделий в год

СЭЗЭМ специализируется на производстве и импортозамещении электротехнического оборудования среднего и низкого напряжения с уровнем локализации до 93%. Входит в число системообразующих предприятий Ленинградской области. Продукция завода используется в электросетевом хозяйстве, на крупнейших предприятиях и ключевых инфраструктурных объектах. На предприятии применяются современные технологии: роботизированная сварка, автоматизированные процессы тестирования, сборочные системы под контролем продвинутых цифровых инструментов управления производством.

Автоматические выключатели серии SystemePact ACB на токи от 400 А до 6300 А предназначены для применения в сетях низкого напряжения до 690 В. Они применяются для рабочих включений и отключений, для защиты в системах распределения электроэнергии. В аппаратах используется первый отечественный блок управления для воздушных автоматических выключателей, который не имеет аналогов среди российских разработок и защищен от киберугроз благодаря совместной работе с «Лабораторией Касперского». Патент на изобретение для блока SystemeLogic X в этом году получил НТЦ «Механотроника» (входит в «Систэм Электрик»).