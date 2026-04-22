«Систэм Электрик» – трижды финалист премии «Наш вклад»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), разработчик и производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, в финале Национальной премии «Наш вклад» сезона 2025-2026 вновь получила статус «Партнер национальных проектов России» наряду с лидерами отечественного бизнеса.

«Систэм Электрик» была удостоена премии в категории «Крупный бизнес. Регион» за два проекта – в области академического партнерства и корпоративного спорта.

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев:

Устойчивое развитие энергетики и смежных отраслей невозможно без подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными знаниями и практическими навыками. Группа компаний «Систэм Электрик» реализует комплексную программу партнерства с образовательными учреждениями, направленную на формирование инновационной среды, развитие человеческого капитала и создание условий для профессионального роста будущих специалистов. В то же время большое внимание мы уделяем поддержанию физического и эмоционального здоровья сотрудников «Систэм Электрик», предоставляем им дополнительные возможности для занятий спортом. Благодаря работе наших спортивных движений мы не только укрепляем корпоративную культуру, но и способствуем развитию спорта в регионах присутствия

Масштабная комплексная программа академического партнерства, созданная «Систэм Электрик», объединяет школы, колледжи и вузы с собственными предприятиями. Она помогает обучать студентов и школьников, с раннего возраста погружая их в мир современных промышленных технологий. Программа выстраивает непрерывную образовательную цепочку: от профориентации в школах до углубленной подготовки в вузах. Ученики получают доступ к передовым лабораториям Центров компетенций, работают с реальным оборудованием, проходят практику и участвуют в разработке инновационных решений вместе с профессионалами отрасли.

Проект охватывает 15 регионов России. В 2024 году более 11 000 студентов и 1 400 школьников приняли участие в образовательных карьерных мероприятиях программы.

Корпоративный проект «Заряд добра» призван сплотить людей вокруг идей взаимопомощи и заботы через доступные спортивные инициативы. Это целая система мероприятий, которые вовлекают сотрудников, их семьи и жителей регионов в регулярную физическую активность. Практические занятия, просветительские программы, поддержка детско-юношеского и адаптивного спорта создают прочную основу для заботы о здоровье на всех уровнях.

В компании поддерживаются 15 спортивных направлений, созданы две детские секции по футболу и боксу на базе спортивного комплекса «Систэм Электрик». В 2024 году состоялись более 100 спортивных мероприятий, в которых приняли участие свыше 2 000 человек.

Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак на церемонии награждения победителей премии «Наш вклад»:

Национальная премия «Наш вклад» наглядно демонстрирует, что российские компании и социально ориентированные структуры активно поддерживают векторы, задаваемые государством. И это открывает широкие перспективы для дальнейшего успешного развития нашей страны. Совокупный объем инвестиций участников премии сезона 2025-2026 превысил 122 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым сезоном эта цифра увеличилась на 17%. Сегодня бизнес все больше нацелен на продвижение инновационных отраслей экономики, рост производительности труда, поддержку малого и среднего предпринимательства, повышение качества жизни людей и вносит действительно значимый вклад в достижения и результаты, которые демонстрирует Россия

Национальная премия «Наш вклад» – первая в России премия, которая оценивает вклад бизнеса и некоммерческих организаций в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов. Экспертный совет премии возглавляет заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. Оператор премии – АНО «Национальные приоритеты».