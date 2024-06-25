Проект миграции базы знаний «Систэм Электрик» c Confluence на Naumen KMS получил премию CNews «Импортозамещение года»

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, и Naumen, российский вендор корпоративного ПО и облачных сервисов, получили премию CNews «Импортозамещение года» в номинации «Системы для управления знаниями и совместной работы» за проект миграции базы знаний с Confluence на российское решение Naumen KMS.

Подведение итогов премии «Импортозамещение года» состоялось в Москве в рамках конференции «CNews Forum Кейсы: опыт IT-лидеров». Награда ежегодно присуждается технологиям и проектам, которые оказали значительное влияние на процесс импортозамещения. В этом году был отмечен проект «Систэм Электрик», реализованный на платформе Naumen KMS.

В рамках проекта выполнена миграция базы знаний с Confluence на Naumen KMS для сотрудников отделов разработки, RnD и ИТ-департамента «Систэм Электрик». Бесшовная миграция позволила автоматически перенести контент без потери информации, а благодаря удобству интерфейса и разнообразию функционала не потребовалось переобучать сотрудников. Решение полностью отвечает требованиям кибербезопасности и позволяет развивать ИТ-инфраструктуру компании.

Naumen KMS объединяет российские технологии для управления знаниями и работы распределённых команд в едином информационном пространстве и является альтернативой Confluence, SharePoint и других подобных систем. Платформа позволяет создать отдельное пространство для каждой команды с возможностью совместной работы, включая комментирование по тексту и согласование документов. Поиск информации работает аналогично поиску в интернете. Для организации контента используется Wiki структура с возможностью настройки доступа. Благодаря расширенным редакторским возможностям удобно работать с объектами Draw.io.

Мигратор Naumen KMS позволяет автоматически переносить контент, минимизируя риски потери информации. Большинство популярных плагинов уже встроены, что сокращает время и затраты на миграцию.

Заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации «Систэм Электрик» Кирилл Власов:

За пять месяцев компании удалось самостоятельно реализовать миграцию контента на Naumen KMS без потерь и нарастить собственную экспертизу. Сотрудники получили возможность работать в едином информационном пространстве, при этом не потребовалось больших временных затрат на переобучение и привыкание к новой платформе

Директор департамента контактных центров и роботизированных систем Naumen Сергей Попов:

Удобство и надежность мигратора позволили «Систэм Электрик» осуществить перенос контента полностью самостоятельно. После завершения проекта минимум 90% технических вопросов, связанных с эксплуатацией Naumen KMS, могут решаться силами сотрудников заказчика