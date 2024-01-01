Электрики
Systeme Electric объявляет конкурс на сборку щитов #собериCity
Собери распределительный щит на модульном оборудовании City9 Set 4,5кА или 6кА и размести его фото в социальных сетях с хэштегом #собериCity. Каждый участник конкурса получит гарантированный приз – фирменную бейсболку, а авторы лучших работ поборются за ценные призы!
Контакты менеджера по работе с электриками:
Дарья Ерышева
e-mail: darya.erysheva@systeme.ru
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