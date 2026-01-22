Ледовый стадион «СКА Арена», г. Санкт-Петербург

Оборудование и программное обеспечение для многофункционального комплекса, вмещающего до 21 500 зрителей во время хоккейных матчей и концертов.

В том числе, комплектующие для оперативной замены установленного оборудования Schneider Electric: оборудование низкого напряжения Systeme Electric, оборудование конечного распределения Systeme Electric и Dekraft.