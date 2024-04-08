В чем плюсы и минусы ориентации на одного производителя?
Что важнее в комплексном решении: продукты, экспертиза или сервис?
В чем преимущества «одного окна» для сервисного обслуживания?
Как изменился подход к выбору производителей после ухода из России западных вендоров?
Ответы на эти и другие вопросы – в отраслевом исследовании, проведенном совместно компанией Systeme Electric и агентством iKS-Consulting

Каковы основные недостатки использования в инженерной инфраструктуре продуктов большого числа вендоров («зоопарка»)? 

Как показало исследование, хотя большинство (62%) российских ЦОДов используют в инженерной инфраструктуре продукцию четырех и более производителей, они четко понимают недостатки такого подхода.

В чем вы видите преимущества работы с одним вендором по основным продуктам для инженерной инфраструктуры ЦОДа?

В комплексном решении сервисная составляющая для заказчика становится даже важнее, чем продуктовая.

Именно предоставление вендором полного набора услуг на всех основных этапах жизненного цикла ЦОДа – от концепции до модернизации – респонденты считают главным критерием комплексности.

В рамках исследования были опрошены технические директора, руководители технических подразделений и ведущих экспертов, связанных с построением и эксплуатацией инженерных систем ЦОД.

Примерно по 17% всех респондентов представляют финансовые учреждения, промышленность и компании отрасли ЦОД, облачных сервисов и телекоммуникаций. Каждый десятый опрошенный из предприятия топливно-энергетического комплекса. Столько же из транспортных и логистических организаций.

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