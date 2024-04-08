В рамках исследования были опрошены технические директора, руководители технических подразделений и ведущих экспертов, связанных с построением и эксплуатацией инженерных систем ЦОД.

Примерно по 17% всех респондентов представляют финансовые учреждения, промышленность и компании отрасли ЦОД, облачных сервисов и телекоммуникаций. Каждый десятый опрошенный из предприятия топливно-энергетического комплекса. Столько же из транспортных и логистических организаций.