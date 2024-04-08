Каковы основные недостатки использования в инженерной инфраструктуре продуктов большого числа вендоров («зоопарка»)?
Как показало исследование, хотя большинство (62%) российских ЦОДов используют в инженерной инфраструктуре продукцию четырех и более производителей, они четко понимают недостатки такого подхода.
В чем вы видите преимущества работы с одним вендором по основным продуктам для инженерной инфраструктуры ЦОДа?
В комплексном решении сервисная составляющая для заказчика становится даже важнее, чем продуктовая.
Именно предоставление вендором полного набора услуг на всех основных этапах жизненного цикла ЦОДа – от концепции до модернизации – респонденты считают главным критерием комплексности.
В рамках исследования были опрошены технические директора, руководители технических подразделений и ведущих экспертов, связанных с построением и эксплуатацией инженерных систем ЦОД.
Примерно по 17% всех респондентов представляют финансовые учреждения, промышленность и компании отрасли ЦОД, облачных сервисов и телекоммуникаций. Каждый десятый опрошенный из предприятия топливно-энергетического комплекса. Столько же из транспортных и логистических организаций.