SystemeNSB

Универсальный навесной шкаф из крашеной стали (RAL7035) с монтажной панелью из оцинкованной стали, предназначен для размещения внутри оборудования. Может устанавливаться как внутри помещений, так и на улице.

Цельносварной универсальный навесной шкаф из листовой стали 1,5 мм, в RAL7035, со съемной фланш панелью, оцинкованной монтажной панелью, замками под ключ «двойной бит».

Преимущества

Листовой металл 1.5мм

Порошковое покрытие RAL7035

Степень защиты IP66

Монтажная панель – оцинкованная сталь

Съемные усилители двери из оцинкованной стали

Съемная утопленная в корпус фланш-панель

Петли с механизмом быстрой установки двери

Замки из полиамида, под личинку «двойной бит»

Ассортимент

АртикулОписаниеШирина, ммВысота, ммГлубина, мм
NSB304020NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 300x400x200 с ф/п400300200
NSB303020NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 300x300x200 с ф/п300300200
NSB403020NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 400x300x200 с ф/п300400200
NSB804030NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800х400x300 с ф/п400800300
NSB604020NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 600х400x200 с ф/п400600200
NSB406020NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 400x600x200 с ф/п600400200
NSB504020NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 500х400x200 с ф/п400500200
NSB505020NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 500x500x200 с ф/п500500200
NSB606025NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 600x600x250 с ф/п600600250
NSB608030NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 600х800x300 с ф/п800600300
NSB705025NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 700х500x250 с ф/п500700250
NSB806025NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800х600x250 с ф/п600800250
NSB806040NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800x600x400 с ф/п600800400
NSB606020NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 600x600x200 с ф/п600600200
NSB808030NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800x800x300 с ф/п800800300
NSB806020NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800х600x200 с ф/п600800200
NSB808020NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800x800x200 с ф/п800800200
NSB106025NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1000х600x250 с ф/п6001000250
NSB106040NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1000х600x400 с ф/п6001000400
NSB801020NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800х1000x200 с ф/п1000800200
NSB601025NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 600х1000х250 с ф/п 2дв.1000600250
NSB801025NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800х1000х250 с ф/п 2дв.1000800250
NSB101030NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1000x1000x300 с ф/п 2дв.10001000300
NSB141030NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1400х 1000x300 с ф/п 2дв.10001400300
NSB141030NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1400х 1000x400 с ф/п 2дв.10001400400
NSB121240NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1200x1200x400 с ф/п 2дв.12001200400
NSB101230NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1000х1200х300 с ф/п 2дв.12001000300
NSB121230NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1200х1200х300 с ф/п 2дв.12001200300
NSB601230NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 600х1200х300 с ф/п 2дв.1200600300
NSB101430NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1000х1400х300 с ф/п 2дв.14001000300
NSB108030NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1000х800x300 с ф/п8001000300
NSB108040NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1000х800x400 с ф/п8001000400
NSB302015NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 300x200х150 с ф/п200300150
NSB121030NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1200х1000x300 с ф/п 2дв.10001200300
NSB121040NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1200х1000x400 с ф/п 2дв.10001200400
NSB126030NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1200х600x300 с ф/п6001200300
NSB126040NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 1200х600x400 с ф/п6001200400

Применение

Предназначены для установки электрического, пневматического, гидравлического и прочего оборудования как внутри помещений, так и на улице.

NSB Шкаф RAL7035 IP66 ВШГ: 800х600х300 с ф/п
Документы

Листовка SystemeNSB
Универсальные навесные шкафы SystemeNSB
ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.05787_25
Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"
