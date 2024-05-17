Systeme Electric объявляет самый масштабный конкурс года для электриков «SEверный характер»!

Регистрируйся, выполняй задания, копи игровые баллы и выиграй супер-приз – участие в поездке в одну из красивейших локаций русского Севера, где состоится Самый SEверный Форум Электромонтажников с командой Systeme Electric!

Конкурс для электриков «SEверный характер»

Период проведения Условия участия Задания Требования к участникам Рейтинг участников

Период проведения

Срок проведения отборочного этапа и приема заданий - с 20 мая по 10 сентября 2024 г.

Оценка заданий, подведение итогов и выбор победителей - с 10 сентября по 15 сентября 2024 г.

Поездка планируется в период c 23 по 27 сентября 2024 г.*

*Место проведения и точные даты поездки определятся позднее.

Условия участия

1

Регистрируйся по ссылке и получи 10 приветственных баллов.

2

Подтверди свое желание участвовать прохождением первичного тестирования.
Ответь на 15 вопросов о продуктах Systeme Electric от экспертов компании по ссылке.

3

Выполняй задания и получай призовые баллы. Чем больше выполненных заданий, тем выше шанс на победу!
Тебя ждет 3 уровня сложности:

это простые задания - <br> от 5 до 10 баллов за задание
это простые задания -
от 5 до 10 баллов за задание
задания средней сложности - <br> от 15 до 20 баллов
задания средней сложности -
от 15 до 20 баллов
сложные задания, за выполнение которых можно получить до 230 баллов.
сложные задания, за выполнение которых можно получить до 230 баллов.
ㅤㅤЯ ПРИНИМАЮ ВЫЗОВ!ㅤㅤ

Задания

Требования к участникам

ваша страница должна быть открыта в период проведения Конкурса

посты с заданиями должны быть размещены на странице до окончания Конкурса и подведения итогов

обязательное использование тематических хэштегов Конкурса #выбираюsysteme и #seверныйхарактер

ㅤㅤЯ ПРИНИМАЮ ВЫЗОВ!ㅤㅤ

Рейтинг участников на 05 июля 2024 г.

ФИО участникаГородБаллы на 05.07.24
1Воронов Владимир ЛеонидовичСанкт-Петербург 1722
2Орлов Максим Михайлович Сергиев Посад370
3Жевакин Максим ЮрьевичТюмень315
4Пономарев Лев Владимирович Челябинск315
5Насыров Роберт Ревгатович Лениногорск224
6Протасов Евгений Валерьевич Йошкар-Ола190
7Шевченко Денис СергеевичСанкт-Петербург180
8Черепанов Виктор НиколаевичПермь170
9Пастушков Иван ВладимировичВоронеж160
10Петров Алексей АлександровичВладимир140
11Лимаренко Александр АнатольевичНижнекамск137
12Первунин Сергей ИвановичТюмень 128
13Тимирбулатов Дамир РавилевичНижний Тагил 105
14Мажирин Сергей Викторович Саратов 80
15Васильев Алексей АнатольевичНабережные Челны73
16Субботин Юрий АлександровичСанкт-Петербург70
17Свирин Александр ВладимировичНовосибирск67
18Закурдаев Евгений Викторович Нижний Новгород 64
19Алексеев Игорь ГеннадьевичМосква64
20Зверков Владимир СергеевичТамбов60
21Ефимов Дмитрий Анатольевич Самара 53
22Косимов Бахтовар МаруфовичСанкт-Петербург40
23Аедоницкая Мария ВалентиновнаЧереповец40
24Злобин Алексей Николаевич Москва 40
25Каргапольцев Дмитрий ОлеговичЕкатеринбург40
26Зиннатуллин Рузаль РаифовичКазань 40
27Кухаренко Кирилл ДмитриевичЗлатоуст40
28Кузин Евгений Андреевич Нижний Тагил 35
29Привезенцев Вячеслав Александрович Ярославль35
30Беспалов Евгений СергеевичКрасноярск35
31Мереакре Алексей СемёновичНовотроицк35
32Махиянов Рифат ГайнемхаматовичНабережные Челны35
33Зайнуллин Рафаэль ГумаровичБугульма35
34Тептюев Антон ВладимировичСанкт Петербург35
35Юнусов Марат Фаритович Челябинск30
36Валиев Ренат ТальгатовичКазань 30
37Александров Дмитрий Владимирович Санкт-Петербург 25
38Хакимов Мансур Раифович Казань 25
39Трекуц Андрей ГеннадьевичСанкт-Петербург25
40Деминов Артемий Алексеевич Екатеринбург25
41Давыдова Анна АлександровнаИркутск25
42Дусматов Тахир Каримбердиевич Севастополь 25
43Кострикин Алексей Александрович Раменское 25
44Софронов Павел НикостратовичЙошкар-Ола20
45Лаптев Владислав СергеевичНижний Новгород 20
46Василенко Алексей Викторович Москва 20
47Новицкий Степан СергеевичЕкатеринбург15
48Нургалиев Фанзиль Казань15
49Гизатуллин Рамиль Насибуллович Томск 10
50Рекун Антон ПавловичУфа10
51Богоявленский Антон ПавловичБалашиха10
52Азаров Станислав ВладимировичМосква10
53Смирнов Станислав Валерьевич Иваново 10
54Зиновьев Алексей МихайловичТаганрог10
55Кочерыгин Анатолий Вячеславович Братск10
56Вдовин Сергей ВикторовичКазань10
57Бычков Сергей Александрович Ярославль10
58Капустинский Виктор НиколаевичТомск10
59Скубеев Михаил СергеевичВладивосток10
60Климентьев Алексей ГригорьевичСамара10
61Бочаров Дмитрий ВасильевичЙошкар-Ола10
62Мажейко Евгений НиколаевичНижний Новгород10
63Обидейко Артур Валентинович Владивосток 10
64Гребенщиков Константин СергеевичКурган10
65Ткаченко Валерий ГригорьевичСанкт-Петербург10
66Шалимов Алексей БорисовичКурган10
67Хромов Дмитрий АлександровичБарнаул10
68Потёмкин Евгений АнатольевичСанкт-Петербург10
69Белобородов Павел ВладимировичЕкатеринбург10
70Карелин Никита Юрьевич Коркино Челябинская обл.10
71Трусков Александр Павлович Йошкар-Ола 10
72Юсупов Руслан Маратович Уфа 10
73Осипов Виктор ВасильевичВладикавказ10
74Куруленко Артём СергеевичТверь10
75Жуков Виктор ВикторовичКраснодар10
76Шишмаров Константин ЮрьевичЧелябинск10
77Пентюхов Евгений ЮрьевичЧелябинск10
78Латышов Дмитрий Владимирович Южноуральск10
79Механцев Антон ВикторовичЧереповец10
80Коколов Александр СергеевичЧелябинск 10
81Туманин Артем Сергеевич Челябинск 10
82Кононов Александр ВикторовичМтасс10
83Рязанов Игнат МихайловичЧелябинск10
84Булдаков Виталий ВладимировичКазань10
85Калинкин Александр Александрович Воронеж10
86Головачик Ростислав АнатольевичКрасноярск10
87Червяков Евгений Алексеевич Сосновый Бор 10
88Потёмкин Евгений Анатольевич Санкт-Петербург 10
89Ледяев Юрий НиколаевичСанкт-Петербург10
90Пеев Даниил СергеевиичСанкт-Петербург10
91Анисимов Александр Константинович Санкт-Петербург10
92Андреев Дмитрий АлександровичСанкт-Петербург10
93Матросов Алексей Борисович Оренбург 10
94Лабин Евгений ВалерьевичОрехово-Зуево10
95Рамазанов Артур РенатовичУфа10
96Брехов Антон СергеевичСургут10
97Гарин Илья Равильевич Раменское10
98Афанасьев Михаил КонстантиновичЖуковский 10
99Сурков Олег ИгоревичРаменское10
100Дубойский Андрей ПавловичСанкт-Петербург10
101Положиев Владимир АлександровичХабаровск10
102Быков Дмитрий Григорьевич Пермь10
103Чердынцев Андрей Евгеньевич Краснодар 10
104Мядзелец Дмитрий ЮрьевичШахты10
105Кривенко Георгий Николаевич Москва10
106Панфилов Владислав Сергеевич Москва10
107Сулейманов Марат СиреневичКазань10
108Краев Дмитрий Николаевич Краснодар10
109Королёв Александр Евгеньевич Краснодар10
110Багаев Михаил Борисович Петропавловск 10
111Чашкин Алексей ВалерьевичЧебоксары10
112Будревич Сергей ПетровичПермь10
113Попов Сергей ВладимировичСыктывкар 10
114Ибрагимов Абдулгафар ФикретовичКрым10
115Киринков Михаил ВладимировичТверь10
116Марамыгин Артем Анатольевич Пермь10
117Игнатов Денис МихайловичРязань10
118Марочкин Евгений Александрович Краснодар 10
119Степанов Василий ВячеславовичКраснодар10
120Харитонов Роман ОлеговичСанкт-Петербург10
121Коротких Сергей Юрьевич Санкт-Петербург10
122Смирнов Дмитрий ВладимировичЯрославль10
123Савченко Алексей СергеевичКраснодар10
124Ишимцев Иван ВладимировичТюмень10
125Спешов Александр Дмитриевич Северодвинск 10
126Акифьев Сергей НиколаевичНижний Новгород10
127Идельгужин Руслан Юсупович Уфа10
128Хорозов Александр ВячеславовичСанкт-Петербург 10
129Луговской Андрей ГеоргиевичБелгород10
130Колосов Роман НиколаевичНовосибирск10
131Покровский Лев МихайловичИркутск10
132Горченко Алексей Александрович Иркутск10
133Королев Александр Николаевич Иркутск10
134Макуха Алексей БорисовичРостов на Дону10
135Куликов Дмитрий ВладимировичМосква10
136Красавцев Дмитрий СергеевичНогинск10
137Барбашевич Екатерина НиколаевнаМинск10
138Бычков Алексей АлександровичЯрославль10
139Талдыкин Дмитрий ВикторовичПетрозаводск10
140Даутова Альбина ВасильевнаЧелябинск10
141Блохин Алексей ЮрьевичМосква10
142Стецурин Андрей ВладимировичСевастополь10
143Потапчук Евгений ПетровичЩелково10
144Краснов Роман ЭдуардовичЕкатеринбург 10
145Токарев Михаил ЮрьевичВолоколамск10
146Казанцев Владимир Евгеньевич Томск10
147Орлов Дмитрий ИгоревичВолгоград 10
148Спирин Иван ВикторовичВидное10
149Завёрткин Андрей ГригорьевичБарнаул10
150Синельников Денис Александрович Спасск-Дальний 10
151Исаев Алексей ПавловичСолнечногорск10
152Вараксин Константин Валерьевич Екатеринбург10
153Князев Егор Дмитриевич Владимир10
154Борисов Андрей СергеевичЖуковский 10
155Бакаев Юрий АлександровичМосква10

Участники Конкурса, которым был присвоен статус Победителя, награждаются подарком - поездкой на Форум, которая включает в себя посещение Форума «Форум электромонтажников от Systeme Electric», поездку до места проведения Форума и обратно, питание, проживание, прочие расходы в рамках программы мероприятия.

Организатор несет ответственность лишь за предоставление Победителю Конкурса права воспользоваться подарком. Обмен подарка на денежный эквивалент не допускается.

Организатор имеет право изменить условия проведения Форума.