Регистрируйся, выполняй задания, копи игровые баллы и выиграй супер-приз – участие в поездке в одну из красивейших локаций русского Севера, где состоится Самый SEверный Форум Электромонтажников с командой Systeme Electric!
Конкурс для электриков «SEверный характер»
Период проведения
Срок проведения отборочного этапа и приема заданий - с 20 мая по 10 сентября 2024 г.
Оценка заданий, подведение итогов и выбор победителей - с 10 сентября по 15 сентября 2024 г.
Поездка планируется в период c 23 по 27 сентября 2024 г.*
*Место проведения и точные даты поездки определятся позднее.
Условия участия
Регистрируйся по ссылке и получи 10 приветственных баллов.
Подтверди свое желание участвовать прохождением первичного тестирования.
Ответь на 15 вопросов о продуктах Systeme Electric от экспертов компании по ссылке.
Выполняй задания и получай призовые баллы. Чем больше выполненных заданий, тем выше шанс на победу!
Тебя ждет 3 уровня сложности:
от 5 до 10 баллов за задание
от 15 до 20 баллов
Задания
Требования к участникам
ваша страница должна быть открыта в период проведения Конкурса
посты с заданиями должны быть размещены на странице до окончания Конкурса и подведения итогов
обязательное использование тематических хэштегов Конкурса #выбираюsysteme и #seверныйхарактер
Рейтинг участников на 05 июля 2024 г.
|№
|ФИО участника
|Город
|Баллы на 05.07.24
|1
|Воронов Владимир Леонидович
|Санкт-Петербург
|1722
|2
|Орлов Максим Михайлович
|Сергиев Посад
|370
|3
|Жевакин Максим Юрьевич
|Тюмень
|315
|4
|Пономарев Лев Владимирович
|Челябинск
|315
|5
|Насыров Роберт Ревгатович
|Лениногорск
|224
|6
|Протасов Евгений Валерьевич
|Йошкар-Ола
|190
|7
|Шевченко Денис Сергеевич
|Санкт-Петербург
|180
|8
|Черепанов Виктор Николаевич
|Пермь
|170
|9
|Пастушков Иван Владимирович
|Воронеж
|160
|10
|Петров Алексей Александрович
|Владимир
|140
|11
|Лимаренко Александр Анатольевич
|Нижнекамск
|137
|12
|Первунин Сергей Иванович
|Тюмень
|128
|13
|Тимирбулатов Дамир Равилевич
|Нижний Тагил
|105
|14
|Мажирин Сергей Викторович
|Саратов
|80
|15
|Васильев Алексей Анатольевич
|Набережные Челны
|73
|16
|Субботин Юрий Александрович
|Санкт-Петербург
|70
|17
|Свирин Александр Владимирович
|Новосибирск
|67
|18
|Закурдаев Евгений Викторович
|Нижний Новгород
|64
|19
|Алексеев Игорь Геннадьевич
|Москва
|64
|20
|Зверков Владимир Сергеевич
|Тамбов
|60
|21
|Ефимов Дмитрий Анатольевич
|Самара
|53
|22
|Косимов Бахтовар Маруфович
|Санкт-Петербург
|40
|23
|Аедоницкая Мария Валентиновна
|Череповец
|40
|24
|Злобин Алексей Николаевич
|Москва
|40
|25
|Каргапольцев Дмитрий Олегович
|Екатеринбург
|40
|26
|Зиннатуллин Рузаль Раифович
|Казань
|40
|27
|Кухаренко Кирилл Дмитриевич
|Златоуст
|40
|28
|Кузин Евгений Андреевич
|Нижний Тагил
|35
|29
|Привезенцев Вячеслав Александрович
|Ярославль
|35
|30
|Беспалов Евгений Сергеевич
|Красноярск
|35
|31
|Мереакре Алексей Семёнович
|Новотроицк
|35
|32
|Махиянов Рифат Гайнемхаматович
|Набережные Челны
|35
|33
|Зайнуллин Рафаэль Гумарович
|Бугульма
|35
|34
|Тептюев Антон Владимирович
|Санкт Петербург
|35
|35
|Юнусов Марат Фаритович
|Челябинск
|30
|36
|Валиев Ренат Тальгатович
|Казань
|30
|37
|Александров Дмитрий Владимирович
|Санкт-Петербург
|25
|38
|Хакимов Мансур Раифович
|Казань
|25
|39
|Трекуц Андрей Геннадьевич
|Санкт-Петербург
|25
|40
|Деминов Артемий Алексеевич
|Екатеринбург
|25
|41
|Давыдова Анна Александровна
|Иркутск
|25
|42
|Дусматов Тахир Каримбердиевич
|Севастополь
|25
|43
|Кострикин Алексей Александрович
|Раменское
|25
|44
|Софронов Павел Никостратович
|Йошкар-Ола
|20
|45
|Лаптев Владислав Сергеевич
|Нижний Новгород
|20
|46
|Василенко Алексей Викторович
|Москва
|20
|47
|Новицкий Степан Сергеевич
|Екатеринбург
|15
|48
|Нургалиев Фанзиль
|Казань
|15
|49
|Гизатуллин Рамиль Насибуллович
|Томск
|10
|50
|Рекун Антон Павлович
|Уфа
|10
|51
|Богоявленский Антон Павлович
|Балашиха
|10
|52
|Азаров Станислав Владимирович
|Москва
|10
|53
|Смирнов Станислав Валерьевич
|Иваново
|10
|54
|Зиновьев Алексей Михайлович
|Таганрог
|10
|55
|Кочерыгин Анатолий Вячеславович
|Братск
|10
|56
|Вдовин Сергей Викторович
|Казань
|10
|57
|Бычков Сергей Александрович
|Ярославль
|10
|58
|Капустинский Виктор Николаевич
|Томск
|10
|59
|Скубеев Михаил Сергеевич
|Владивосток
|10
|60
|Климентьев Алексей Григорьевич
|Самара
|10
|61
|Бочаров Дмитрий Васильевич
|Йошкар-Ола
|10
|62
|Мажейко Евгений Николаевич
|Нижний Новгород
|10
|63
|Обидейко Артур Валентинович
|Владивосток
|10
|64
|Гребенщиков Константин Сергеевич
|Курган
|10
|65
|Ткаченко Валерий Григорьевич
|Санкт-Петербург
|10
|66
|Шалимов Алексей Борисович
|Курган
|10
|67
|Хромов Дмитрий Александрович
|Барнаул
|10
|68
|Потёмкин Евгений Анатольевич
|Санкт-Петербург
|10
|69
|Белобородов Павел Владимирович
|Екатеринбург
|10
|70
|Карелин Никита Юрьевич
|Коркино Челябинская обл.
|10
|71
|Трусков Александр Павлович
|Йошкар-Ола
|10
|72
|Юсупов Руслан Маратович
|Уфа
|10
|73
|Осипов Виктор Васильевич
|Владикавказ
|10
|74
|Куруленко Артём Сергеевич
|Тверь
|10
|75
|Жуков Виктор Викторович
|Краснодар
|10
|76
|Шишмаров Константин Юрьевич
|Челябинск
|10
|77
|Пентюхов Евгений Юрьевич
|Челябинск
|10
|78
|Латышов Дмитрий Владимирович
|Южноуральск
|10
|79
|Механцев Антон Викторович
|Череповец
|10
|80
|Коколов Александр Сергеевич
|Челябинск
|10
|81
|Туманин Артем Сергеевич
|Челябинск
|10
|82
|Кононов Александр Викторович
|Мтасс
|10
|83
|Рязанов Игнат Михайлович
|Челябинск
|10
|84
|Булдаков Виталий Владимирович
|Казань
|10
|85
|Калинкин Александр Александрович
|Воронеж
|10
|86
|Головачик Ростислав Анатольевич
|Красноярск
|10
|87
|Червяков Евгений Алексеевич
|Сосновый Бор
|10
|88
|Потёмкин Евгений Анатольевич
|Санкт-Петербург
|10
|89
|Ледяев Юрий Николаевич
|Санкт-Петербург
|10
|90
|Пеев Даниил Сергеевиич
|Санкт-Петербург
|10
|91
|Анисимов Александр Константинович
|Санкт-Петербург
|10
|92
|Андреев Дмитрий Александрович
|Санкт-Петербург
|10
|93
|Матросов Алексей Борисович
|Оренбург
|10
|94
|Лабин Евгений Валерьевич
|Орехово-Зуево
|10
|95
|Рамазанов Артур Ренатович
|Уфа
|10
|96
|Брехов Антон Сергеевич
|Сургут
|10
|97
|Гарин Илья Равильевич
|Раменское
|10
|98
|Афанасьев Михаил Константинович
|Жуковский
|10
|99
|Сурков Олег Игоревич
|Раменское
|10
|100
|Дубойский Андрей Павлович
|Санкт-Петербург
|10
|101
|Положиев Владимир Александрович
|Хабаровск
|10
|102
|Быков Дмитрий Григорьевич
|Пермь
|10
|103
|Чердынцев Андрей Евгеньевич
|Краснодар
|10
|104
|Мядзелец Дмитрий Юрьевич
|Шахты
|10
|105
|Кривенко Георгий Николаевич
|Москва
|10
|106
|Панфилов Владислав Сергеевич
|Москва
|10
|107
|Сулейманов Марат Сиреневич
|Казань
|10
|108
|Краев Дмитрий Николаевич
|Краснодар
|10
|109
|Королёв Александр Евгеньевич
|Краснодар
|10
|110
|Багаев Михаил Борисович
|Петропавловск
|10
|111
|Чашкин Алексей Валерьевич
|Чебоксары
|10
|112
|Будревич Сергей Петрович
|Пермь
|10
|113
|Попов Сергей Владимирович
|Сыктывкар
|10
|114
|Ибрагимов Абдулгафар Фикретович
|Крым
|10
|115
|Киринков Михаил Владимирович
|Тверь
|10
|116
|Марамыгин Артем Анатольевич
|Пермь
|10
|117
|Игнатов Денис Михайлович
|Рязань
|10
|118
|Марочкин Евгений Александрович
|Краснодар
|10
|119
|Степанов Василий Вячеславович
|Краснодар
|10
|120
|Харитонов Роман Олегович
|Санкт-Петербург
|10
|121
|Коротких Сергей Юрьевич
|Санкт-Петербург
|10
|122
|Смирнов Дмитрий Владимирович
|Ярославль
|10
|123
|Савченко Алексей Сергеевич
|Краснодар
|10
|124
|Ишимцев Иван Владимирович
|Тюмень
|10
|125
|Спешов Александр Дмитриевич
|Северодвинск
|10
|126
|Акифьев Сергей Николаевич
|Нижний Новгород
|10
|127
|Идельгужин Руслан Юсупович
|Уфа
|10
|128
|Хорозов Александр Вячеславович
|Санкт-Петербург
|10
|129
|Луговской Андрей Георгиевич
|Белгород
|10
|130
|Колосов Роман Николаевич
|Новосибирск
|10
|131
|Покровский Лев Михайлович
|Иркутск
|10
|132
|Горченко Алексей Александрович
|Иркутск
|10
|133
|Королев Александр Николаевич
|Иркутск
|10
|134
|Макуха Алексей Борисович
|Ростов на Дону
|10
|135
|Куликов Дмитрий Владимирович
|Москва
|10
|136
|Красавцев Дмитрий Сергеевич
|Ногинск
|10
|137
|Барбашевич Екатерина Николаевна
|Минск
|10
|138
|Бычков Алексей Александрович
|Ярославль
|10
|139
|Талдыкин Дмитрий Викторович
|Петрозаводск
|10
|140
|Даутова Альбина Васильевна
|Челябинск
|10
|141
|Блохин Алексей Юрьевич
|Москва
|10
|142
|Стецурин Андрей Владимирович
|Севастополь
|10
|143
|Потапчук Евгений Петрович
|Щелково
|10
|144
|Краснов Роман Эдуардович
|Екатеринбург
|10
|145
|Токарев Михаил Юрьевич
|Волоколамск
|10
|146
|Казанцев Владимир Евгеньевич
|Томск
|10
|147
|Орлов Дмитрий Игоревич
|Волгоград
|10
|148
|Спирин Иван Викторович
|Видное
|10
|149
|Завёрткин Андрей Григорьевич
|Барнаул
|10
|150
|Синельников Денис Александрович
|Спасск-Дальний
|10
|151
|Исаев Алексей Павлович
|Солнечногорск
|10
|152
|Вараксин Константин Валерьевич
|Екатеринбург
|10
|153
|Князев Егор Дмитриевич
|Владимир
|10
|154
|Борисов Андрей Сергеевич
|Жуковский
|10
|155
|Бакаев Юрий Александрович
|Москва
|10
Участники Конкурса, которым был присвоен статус Победителя, награждаются подарком - поездкой на Форум, которая включает в себя посещение Форума «Форум электромонтажников от Systeme Electric», поездку до места проведения Форума и обратно, питание, проживание, прочие расходы в рамках программы мероприятия.
Организатор несет ответственность лишь за предоставление Победителю Конкурса права воспользоваться подарком. Обмен подарка на денежный эквивалент не допускается.
Организатор имеет право изменить условия проведения Форума.