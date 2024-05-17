Конкурс для электриков «SEверный характер»

Участники Конкурса, которым был присвоен статус Победителя, награждаются подарком - поездкой на Форум, которая включает в себя посещение Форума «Форум электромонтажников от Systeme Electric», поездку до места проведения Форума и обратно, питание, проживание, прочие расходы в рамках программы мероприятия.

Организатор несет ответственность лишь за предоставление Победителю Конкурса права воспользоваться подарком. Обмен подарка на денежный эквивалент не допускается.