Цифровые инструменты
Представляем SystemeTools – набор инструментов от Systeme Electric
для подбора оборудования и выполнения электротехнических расчетов
для подбора оборудования и выполнения электротехнических расчетов
Подбор аналогов оборудования
Нужно подобрать замену оборудованию, но нет времени на изучение объемных каталогов? Без паники! Инструмент для подбора аналогов поможет быстро подобрать доступное решение.
- 4000+ референсов Systeme Electric и Dekraft
- Поиск по названию, референсу и серии
- Пакетный подбор аналогов
- Возможность скачивания результатов подбора в формате .xlsx
Расчет селективности
Инструмент позволяет отобразить время-токовые характеристики аппаратов защиты низкого и высокого напряжения на одном графике. Вы можете скорректировать график с помощью настройки уставок оборудования в пределах допустимых значений.
- Автоматические выключатели Systeme Electric, Schneider Electric, Dekraft и БМРЗ Механотроники
- Приведение к базисному напряжению
- Гибкие настройки уставок и отображения кривых
- Отображение время-токовых характеристик нескольких аппаратов на одном графике
- Выгрузка отчета о селективности аппаратов
- Экспорт и импорт готового проекта