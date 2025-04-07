Обязанности:

  • Ведение календаря руководителя
  • Подготовка материалов, презентаций, необходимых для работы руководителя
  • Контроль продвижения актуальных проектов по согласованному плану
  • Сбор, обработка и представление информации, необходимой для принятия управленческих решений и доведения их до ведома персонала
  • Выполнение служебных поручений начальства
  • Подготовка встреч, собраний разного уровня (включая подбор места, техническое обеспечение, уведомление участников и т. д.)
  • Контроль исполнения распоряжений
  • Планирование командировок и деловых поездок
  • Подготовка мероприятий Дирекции

Требования:

  • Высшее образование
  • Владение Excel, PowerPoint
  • Организаторские способности, готовность работать в режиме многозадачности, внимание к деталям, обучаемость, желание развиваться
  • Опыт участия в организации мероприятий

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
  • Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Москва ,
От 1 года до 3 лет
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