Обязанности:
- Ведение календаря руководителя
- Подготовка материалов, презентаций, необходимых для работы руководителя
- Контроль продвижения актуальных проектов по согласованному плану
- Сбор, обработка и представление информации, необходимой для принятия управленческих решений и доведения их до ведома персонала
- Выполнение служебных поручений начальства
- Подготовка встреч, собраний разного уровня (включая подбор места, техническое обеспечение, уведомление участников и т. д.)
- Контроль исполнения распоряжений
- Планирование командировок и деловых поездок
- Подготовка мероприятий Дирекции
Требования:
- Высшее образование
- Владение Excel, PowerPoint
- Организаторские способности, готовность работать в режиме многозадачности, внимание к деталям, обучаемость, желание развиваться
- Опыт участия в организации мероприятий
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Савеловская/Марьина роща
- Корпоративный транспорт от м. Марьина роща
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании