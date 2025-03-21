Внедрение процессного подхода с культурой непрерывного улучшения для поддержки удовлетворенности клиентов и качества

Области ответственности:

  • Непрерывное улучшение: стратегия развития и реализация поставленных целей (A3, Agile, Kaizen. 8D, Solve problem, Lean), Приоритезация и поддержка проектов по непрерывному улучшению
  • Изучение и анализ клиентского опыта конкурентов
  • Обеспечение осведомленности сотрудников и клиентов о реализованных улучшениях клиентского опыта в компании: проведение открытых линий по вопросам клиентского опыта для сотрудников компании, выпуск бюллетеня по внедренным улучшениям в компании для клиентов и сотрудников, участие в открытых днях/линиях для клиентов
  • Разработка анкет, опросов и других инструментов для оценки удовлетворенности клиентов. Регулярный анализ проблем клиентов, для выявления основных сложностей и поиска решений/запуска проектов для их предотвращения
  • Определение ключевых факторов, влияющих на лояльность клиентов. Разработка и контроль плана действий по улучшению клиентского опыта и приоритеты с заинтересованными сторонами бизнеса/функциями
  • Разработка, управление и актуализация документов (руководство по управлению непрерывными улучшениями)
  • Разработка обучающих материалов и обучение персонала методологиям ведения проектов непрерывного улучшения
  • Развитие сообщества менеджеров проектов по непрерывным улучшениям

Требования:

  • Опыт построения моделей бизнес-процессов/ знания о процессах и процедурах/ работы по оценке рисков процессов
  • Знание методологий ведения проектов (Agile/ Scrum/8D analysis/Lean6sigma /KANBAN)
  • Опыт работы по организации опросов по оценке удовлетворенности клиентов (более 400 анкет по одному опросу)
  • Опыт проведения опроса по точкам контактов
  • Умение работать с CRM-системами и инструментами сбора обратной связи
  • Способность управлять межфункциональными отношениями/проектами
  • Знание ISO 9001
  • Умение визуализировать данные (BI, CRM, ERP, DirectumX)

Условия:

  • Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
  • Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
  • ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
  • Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
  • Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
  • Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
  • Офис в шаговой доступности от м. Текстильщики
  • Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
  • Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании
Москва ,
От 1 года до 3 лет
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