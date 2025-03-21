Внедрение процессного подхода с культурой непрерывного улучшения для поддержки удовлетворенности клиентов и качества
Области ответственности:
- Непрерывное улучшение: стратегия развития и реализация поставленных целей (A3, Agile, Kaizen. 8D, Solve problem, Lean), Приоритезация и поддержка проектов по непрерывному улучшению
- Изучение и анализ клиентского опыта конкурентов
- Обеспечение осведомленности сотрудников и клиентов о реализованных улучшениях клиентского опыта в компании: проведение открытых линий по вопросам клиентского опыта для сотрудников компании, выпуск бюллетеня по внедренным улучшениям в компании для клиентов и сотрудников, участие в открытых днях/линиях для клиентов
- Разработка анкет, опросов и других инструментов для оценки удовлетворенности клиентов. Регулярный анализ проблем клиентов, для выявления основных сложностей и поиска решений/запуска проектов для их предотвращения
- Определение ключевых факторов, влияющих на лояльность клиентов. Разработка и контроль плана действий по улучшению клиентского опыта и приоритеты с заинтересованными сторонами бизнеса/функциями
- Разработка, управление и актуализация документов (руководство по управлению непрерывными улучшениями)
- Разработка обучающих материалов и обучение персонала методологиям ведения проектов непрерывного улучшения
- Развитие сообщества менеджеров проектов по непрерывным улучшениям
Требования:
- Опыт построения моделей бизнес-процессов/ знания о процессах и процедурах/ работы по оценке рисков процессов
- Знание методологий ведения проектов (Agile/ Scrum/8D analysis/Lean6sigma /KANBAN)
- Опыт работы по организации опросов по оценке удовлетворенности клиентов (более 400 анкет по одному опросу)
- Опыт проведения опроса по точкам контактов
- Умение работать с CRM-системами и инструментами сбора обратной связи
- Способность управлять межфункциональными отношениями/проектами
- Знание ISO 9001
- Умение визуализировать данные (BI, CRM, ERP, DirectumX)
Условия:
- Оформление в соответствии с трудовым законодательством РФ
- Конкурентный уровень дохода (оклад + бонус)
- ДМС (со стоматологией) и страхование от несчастных случаев с первой недели работы
- Гибкие рабочие часы и частичная работа из дома (гибридный график)
- Дополнительные оплачиваемые отпуска по семейным обстоятельствам
- Корпоративная программа скидок и привилегий PrimeZone
- Офис в шаговой доступности от м. Текстильщики
- Мобильная связь, ноутбук для продуктивной работы
- Возможность вертикального и горизонтального роста, обучение и развитие в компании